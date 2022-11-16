https://ria.ru/20221116/dorogi-1831803784.html

Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае

Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.11.2022

Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае

Подписан меморандум-соглашение Хабаровского края с Росавтодором о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T05:24

2022-11-16T05:24

2022-11-16T11:50

экономика

михаил дегтярев

роман новиков

ирина горбачева

москва

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 16 ноя - РИА Новости. Подписан меморандум-соглашение Хабаровского края с Росавтодором о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Накануне он с делегацией Хабаровского края посетил XVI Международный форум "Транспорт России", где обсуждалась стратегия развития транспортного комплекса страны в новых реалиях. На площадке Транспортной недели Дегтярев и глава Росавтодора Роман Новиков подписали меморандум о развитии автодорог в Хабаровском крае. Регион выступает крупным транспортным логистическим узлом."С Росавтодором мы подписали меморандум-соглашение... Зафиксировали в километрах дорог, в метрах мостов, в миллиардах рублей доли федерального, краевого, местных бюджетов по приведению дорог в нормативное состояние. А там хорошие проценты, я вам скажу. Больше половины всех дорог в нормативное состояние в агломерациях - больше 85% должно быть... Для нас это соглашение знаковое, важное и это дополнительные средства. Мы их будем получать в ближайшие пять лет", - рассказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после форума.Он напомнил, что регион добился от федеральных властей поддержки - краевая дорога Селихино-Николаевск-на-Амуре попала в опорную сеть. "Это решение было в прошлом году принято. Мы долго его добивались в правительстве", - отметил глава края.В октябре на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций министр транспорта края Ирина Горбачева докладывала губернатору, что в текущем году в реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) на 2022 год вошло 130 объектов, в том числе дороги общей протяженностью 91 километр. На эти цели выделено 3,93 миллиарда рублей, треть из них – 1,37 миллиард – из средств федерального бюджета.За январь-сентябрь текущего года в нормативное состояние приведено более 90 объектов протяженностью свыше 80 километров. В программу впервые был включен ремонт мостовых сооружений. Только на одной из самых протяженных автодорог края (длина 589 километров), по которой много нареканий и жалоб, – "Селихино – Николаевск-на-Амуре" - до конца года восстановят 16 мостов. Всего же в этом сезоне, как заявил глава региона, планируется привести в порядок 28 мостов в 11 районах края.Что же касается планов на последующие два года, то в рамках нацпроекта БКД в 2023-м в нормативное состояние будет приведено 112 объектов автодорог протяженностью 105 километров. В 2024 году количество показателей возрастет до 118 единиц и 151 километра соответственно. Продолжится и обновление мостов: всего за 2023-2024 годы будет отремонтировано 36 таких сооружений. Подготовительные работы по обеспечению исполнения намеченного уже стартовали, заверили власти.

https://ria.ru/20220425/dorogi-1785274572.html

https://ria.ru/20211102/raskhody-1757354290.html

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экономика, михаил дегтярев, роман новиков, ирина горбачева, москва, федеральное дорожное агентство (росавтодор)