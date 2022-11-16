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Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.11.2022
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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20221116/dorogi-1831803784.html
Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае
Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.11.2022
Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае
Подписан меморандум-соглашение Хабаровского края с Росавтодором о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:24
2022-11-16T11:50
экономика
михаил дегтярев
роман новиков
ирина горбачева
москва
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 ноя - РИА Новости. Подписан меморандум-соглашение Хабаровского края с Росавтодором о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Накануне он с делегацией Хабаровского края посетил XVI Международный форум "Транспорт России", где обсуждалась стратегия развития транспортного комплекса страны в новых реалиях. На площадке Транспортной недели Дегтярев и глава Росавтодора Роман Новиков подписали меморандум о развитии автодорог в Хабаровском крае. Регион выступает крупным транспортным логистическим узлом."С Росавтодором мы подписали меморандум-соглашение... Зафиксировали в километрах дорог, в метрах мостов, в миллиардах рублей доли федерального, краевого, местных бюджетов по приведению дорог в нормативное состояние. А там хорошие проценты, я вам скажу. Больше половины всех дорог в нормативное состояние в агломерациях - больше 85% должно быть... Для нас это соглашение знаковое, важное и это дополнительные средства. Мы их будем получать в ближайшие пять лет", - рассказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после форума.Он напомнил, что регион добился от федеральных властей поддержки - краевая дорога Селихино-Николаевск-на-Амуре попала в опорную сеть. "Это решение было в прошлом году принято. Мы долго его добивались в правительстве", - отметил глава края.В октябре на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций министр транспорта края Ирина Горбачева докладывала губернатору, что в текущем году в реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) на 2022 год вошло 130 объектов, в том числе дороги общей протяженностью 91 километр. На эти цели выделено 3,93 миллиарда рублей, треть из них – 1,37 миллиард – из средств федерального бюджета.За январь-сентябрь текущего года в нормативное состояние приведено более 90 объектов протяженностью свыше 80 километров. В программу впервые был включен ремонт мостовых сооружений. Только на одной из самых протяженных автодорог края (длина 589 километров), по которой много нареканий и жалоб, – "Селихино – Николаевск-на-Амуре" - до конца года восстановят 16 мостов. Всего же в этом сезоне, как заявил глава региона, планируется привести в порядок 28 мостов в 11 районах края.Что же касается планов на последующие два года, то в рамках нацпроекта БКД в 2023-м в нормативное состояние будет приведено 112 объектов автодорог протяженностью 105 километров. В 2024 году количество показателей возрастет до 118 единиц и 151 километра соответственно. Продолжится и обновление мостов: всего за 2023-2024 годы будет отремонтировано 36 таких сооружений. Подготовительные работы по обеспечению исполнения намеченного уже стартовали, заверили власти.
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785274572.html
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экономика, михаил дегтярев, роман новиков, ирина горбачева, москва, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Экономика, Михаил Дегтярев, Роман Новиков, Ирина Горбачева, Москва, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Хабаровский край
05:24 16.11.2022 (обновлено: 11:50 16.11.2022)
 
Дегтярев подписал соглашение о развитии дорог в Хабаровском крае

Дегтярев подписал соглашение с Росавтодором о развитии автодорог в Хабаровском крае

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяОтремонтированный участок дороги в Хабаровском крае
Отремонтированный участок дороги в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Отремонтированный участок дороги в Хабаровском крае. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 16 ноя - РИА Новости. Подписан меморандум-соглашение Хабаровского края с Росавтодором о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Накануне он с делегацией Хабаровского края посетил XVI Международный форум "Транспорт России", где обсуждалась стратегия развития транспортного комплекса страны в новых реалиях. На площадке Транспортной недели Дегтярев и глава Росавтодора Роман Новиков подписали меморандум о развитии автодорог в Хабаровском крае. Регион выступает крупным транспортным логистическим узлом.
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Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог
"С Росавтодором мы подписали меморандум-соглашение... Зафиксировали в километрах дорог, в метрах мостов, в миллиардах рублей доли федерального, краевого, местных бюджетов по приведению дорог в нормативное состояние. А там хорошие проценты, я вам скажу. Больше половины всех дорог в нормативное состояние в агломерациях - больше 85% должно быть... Для нас это соглашение знаковое, важное и это дополнительные средства. Мы их будем получать в ближайшие пять лет", - рассказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после форума.
Он напомнил, что регион добился от федеральных властей поддержки - краевая дорога Селихино-Николаевск-на-Амуре попала в опорную сеть. "Это решение было в прошлом году принято. Мы долго его добивались в правительстве", - отметил глава края.
В октябре на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций министр транспорта края Ирина Горбачева докладывала губернатору, что в текущем году в реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) на 2022 год вошло 130 объектов, в том числе дороги общей протяженностью 91 километр. На эти цели выделено 3,93 миллиарда рублей, треть из них – 1,37 миллиард – из средств федерального бюджета.
За январь-сентябрь текущего года в нормативное состояние приведено более 90 объектов протяженностью свыше 80 километров. В программу впервые был включен ремонт мостовых сооружений. Только на одной из самых протяженных автодорог края (длина 589 километров), по которой много нареканий и жалоб, – "Селихино – Николаевск-на-Амуре" - до конца года восстановят 16 мостов. Всего же в этом сезоне, как заявил глава региона, планируется привести в порядок 28 мостов в 11 районах края.
Что же касается планов на последующие два года, то в рамках нацпроекта БКД в 2023-м в нормативное состояние будет приведено 112 объектов автодорог протяженностью 105 километров. В 2024 году количество показателей возрастет до 118 единиц и 151 километра соответственно. Продолжится и обновление мостов: всего за 2023-2024 годы будет отремонтировано 36 таких сооружений. Подготовительные работы по обеспечению исполнения намеченного уже стартовали, заверили власти.
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Хабаровский крайЭкономикаМихаил ДегтяревРоман НовиковИрина ГорбачеваМоскваФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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