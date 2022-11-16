https://ria.ru/20221116/dobrovoltsy-1831851870.html

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации - РИА Новости, 16.11.2022

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации

Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:55

2022-11-16T10:55

2022-11-16T10:55

специальная военная операция на украине

общество

россия

совет федерации рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС России в специальной военной операции (СВО) против Киева.Этот статус будет предоставлен всем добровольцам, принимающим участие в СВО начиная с 24 февраля. Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, его принятие позволит распространить на добровольцев соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, для "создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".Закон поступает на подпись президенту РФ.

https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии