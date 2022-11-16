Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/dobrovoltsy-1831851870.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации
Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:55
2022-11-16T10:55
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d8cd1208f056fc88952ac766309ad2.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС России в специальной военной операции (СВО) против Киева.Этот статус будет предоставлен всем добровольцам, принимающим участие в СВО начиная с 24 февраля. Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, его принятие позволит распространить на добровольцев соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, для "создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".Закон поступает на подпись президенту РФ.
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_330e3625c437993beca3e17101841751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
10:55 16.11.2022
 
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации

Совфед одобрил закон, наделяющий добровольцев — участников спецоперации статусом ветерана

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС России в специальной военной операции (СВО) против Киева.
Этот статус будет предоставлен всем добровольцам, принимающим участие в СВО начиная с 24 февраля. Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, его принятие позволит распространить на добровольцев соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, для "создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".
Закон поступает на подпись президенту РФ.
Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 21:24Специальная военная операция на Украине
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСовет Федерации РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала