https://ria.ru/20221116/dobrovoltsy-1831851870.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации
Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:55
2022-11-16T10:55
2022-11-16T10:55
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС России в специальной военной операции (СВО) против Киева.Этот статус будет предоставлен всем добровольцам, принимающим участие в СВО начиная с 24 февраля. Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, его принятие позволит распространить на добровольцев соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, для "создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".Закон поступает на подпись президенту РФ.
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации
Совфед одобрил закон, наделяющий добровольцев — участников спецоперации статусом ветерана
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС России в специальной военной операции (СВО) против Киева.
Этот статус будет предоставлен всем добровольцам, принимающим участие в СВО начиная с 24 февраля. Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, его принятие позволит распространить на добровольцев соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, для "создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".
Закон поступает на подпись президенту РФ
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