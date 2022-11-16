https://ria.ru/20221116/dnr-1831812120.html
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 16.11.2022
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
Четыре человека получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:15
2022-11-16T08:15
2022-11-16T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 15 ноября до 08.00 16 ноября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221116/raketa-1831797294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов