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В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/dnr-1831812120.html
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 16.11.2022
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов
Четыре человека получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:15
2022-11-16T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 15 ноября до 08.00 16 ноября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221116/raketa-1831797294.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
08:15 16.11.2022
 
В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов

В ДНР четыре человека пострадали за сутки из-за обстрелов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 15 ноября до 08.00 16 ноября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
01:54
Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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