https://ria.ru/20221116/chibis-1832014635.html
Чибис считает, что санкции стимулируют развитие логистики на СМП
Чибис считает, что санкции стимулируют развитие логистики на СМП - РИА Новости, 16.11.2022
Чибис считает, что санкции стимулируют развитие логистики на СМП
Санкционное давление, которое испытывает Россия сегодня, дает стимул для развития морской логистической артерии в Арктике, и эти возможности необходимо... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:40
2022-11-16T17:40
2022-11-16T17:40
мурманская область
россия
экономика
мурманская область
мурманск
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
андрей чибис
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МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Санкционное давление, которое испытывает Россия сегодня, дает стимул для развития морской логистической артерии в Арктике, и эти возможности необходимо использовать, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов Севморпути в условиях санкционного давления".Стратегическая сессия стартовала в Мурманске. В течение двух дней представители крупнейших компаний и предприятий страны, которые осуществляют деятельность на территории арктических регионов, будут делиться опытом и обсудят ключевые направления для дальнейшего развития.В ходе своего выступления Чибис отметил, что Мурманск является базовым портом для Северного морского пути – важнейшей логистической артерии России. С учётом внешнего санкционного давления его развитие – ключевая задача."Компании, которые работают на нашей территории, стараются избегать санкций, в частности, таких, которые связаны с логистикой и экспортом, благодаря Севморпути. Санкционное давление, с одной стороны, мешает, а с другой – даёт дополнительный стимул для развития морской логистической артерии. Мы стараемся активно эти новые возможности использовать", - отметил глава Кольского Заполярья.Чибис рассказал присутствующим о том, какие проекты реализуются в Мурманской области и о том, что ещё предстоит сделать. По его словам, ключевые точки роста региона учтены в Стратегии развития Арктики и в едином плане мероприятий. Это развитие морского порта Мурманск, возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, развитие судоремонта и береговых баз для обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, в том числе строительство порта "Лавна".Еще один важнейший проект – газификация региона, который также поддержан президентом РФ. ПАО "Газпром" уже приступил к проектированию. "В большинстве по всем этим проектам уже приняты инвестиционные решения. А это существенный толчок для развития не только Мурманской области, но и всех территорий Арктической зоны и Северного морского пути", – подчеркнул губернатор.Во вторник стало известно о том, что Чибис возглавит рабочую группу Госсовета, которая будет отвечать за развитие транспортной логистики и социально-экономическое развитие субъектов Арктической зоны. По словам главы региона, ключевая задача участников группы и бизнес-партнеров – формирование детальной позиции по развитию регионов АЗРФ.Организаторы стратегической сессии – Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) и Дирекция Северного морского пути Госкорпорации "Росатом". Как сообщил генеральный директор АСКАО Сергей Малинин, главная задача встречи заключается в консолидации возможностей крупнейших представителей, работающих на арктических территориях, получении новых компетенций в развитии технологий для решения проблем по созданию крупных инфраструктурных проектов на территориях Северного морского пути.
https://ria.ru/20221113/nato-1831153102.html
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россия, экономика, мурманская область, мурманск, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей чибис
Мурманская область, Россия, Экономика, Мурманская область, Мурманск, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Андрей Чибис
МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Санкционное давление, которое испытывает Россия сегодня, дает стимул для развития морской логистической артерии в Арктике, и эти возможности необходимо использовать, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов Севморпути в условиях санкционного давления".
Стратегическая сессия стартовала в Мурманске
. В течение двух дней представители крупнейших компаний и предприятий страны, которые осуществляют деятельность на территории арктических регионов, будут делиться опытом и обсудят ключевые направления для дальнейшего развития.
В ходе своего выступления Чибис отметил, что Мурманск является базовым портом для Северного морского пути – важнейшей логистической артерии России. С учётом внешнего санкционного давления его развитие – ключевая задача.
"Компании, которые работают на нашей территории, стараются избегать санкций, в частности, таких, которые связаны с логистикой и экспортом, благодаря Севморпути. Санкционное давление, с одной стороны, мешает, а с другой – даёт дополнительный стимул для развития морской логистической артерии. Мы стараемся активно эти новые возможности использовать", - отметил глава Кольского Заполярья.
Чибис рассказал присутствующим о том, какие проекты реализуются в Мурманской области и о том, что ещё предстоит сделать. По его словам, ключевые точки роста региона учтены в Стратегии развития Арктики и в едином плане мероприятий. Это развитие морского порта Мурманск, возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, развитие судоремонта и береговых баз для обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, в том числе строительство порта "Лавна".
Еще один важнейший проект – газификация региона, который также поддержан президентом РФ. ПАО "Газпром
" уже приступил к проектированию. "В большинстве по всем этим проектам уже приняты инвестиционные решения. А это существенный толчок для развития не только Мурманской области, но и всех территорий Арктической зоны и Северного морского пути", – подчеркнул губернатор.
Во вторник стало известно о том, что Чибис возглавит рабочую группу Госсовета, которая будет отвечать за развитие транспортной логистики и социально-экономическое развитие субъектов Арктической зоны. По словам главы региона, ключевая задача участников группы и бизнес-партнеров – формирование детальной позиции по развитию регионов АЗРФ.
Организаторы стратегической сессии – Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) и Дирекция Северного морского пути Госкорпорации "Росатом
". Как сообщил генеральный директор АСКАО Сергей Малинин, главная задача встречи заключается в консолидации возможностей крупнейших представителей, работающих на арктических территориях, получении новых компетенций в развитии технологий для решения проблем по созданию крупных инфраструктурных проектов на территориях Северного морского пути.