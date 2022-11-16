https://ria.ru/20221116/chibis-1832014635.html

Чибис считает, что санкции стимулируют развитие логистики на СМП

Чибис считает, что санкции стимулируют развитие логистики на СМП - РИА Новости, 16.11.2022

Чибис считает, что санкции стимулируют развитие логистики на СМП

Санкционное давление, которое испытывает Россия сегодня, дает стимул для развития морской логистической артерии в Арктике, и эти возможности необходимо... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:40

2022-11-16T17:40

2022-11-16T17:40

мурманская область

россия

экономика

мурманская область

мурманск

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

андрей чибис

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МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Санкционное давление, которое испытывает Россия сегодня, дает стимул для развития морской логистической артерии в Арктике, и эти возможности необходимо использовать, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов Севморпути в условиях санкционного давления".Стратегическая сессия стартовала в Мурманске. В течение двух дней представители крупнейших компаний и предприятий страны, которые осуществляют деятельность на территории арктических регионов, будут делиться опытом и обсудят ключевые направления для дальнейшего развития.В ходе своего выступления Чибис отметил, что Мурманск является базовым портом для Северного морского пути – важнейшей логистической артерии России. С учётом внешнего санкционного давления его развитие – ключевая задача."Компании, которые работают на нашей территории, стараются избегать санкций, в частности, таких, которые связаны с логистикой и экспортом, благодаря Севморпути. Санкционное давление, с одной стороны, мешает, а с другой – даёт дополнительный стимул для развития морской логистической артерии. Мы стараемся активно эти новые возможности использовать", - отметил глава Кольского Заполярья.Чибис рассказал присутствующим о том, какие проекты реализуются в Мурманской области и о том, что ещё предстоит сделать. По его словам, ключевые точки роста региона учтены в Стратегии развития Арктики и в едином плане мероприятий. Это развитие морского порта Мурманск, возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, развитие судоремонта и береговых баз для обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, в том числе строительство порта "Лавна".Еще один важнейший проект – газификация региона, который также поддержан президентом РФ. ПАО "Газпром" уже приступил к проектированию. "В большинстве по всем этим проектам уже приняты инвестиционные решения. А это существенный толчок для развития не только Мурманской области, но и всех территорий Арктической зоны и Северного морского пути", – подчеркнул губернатор.Во вторник стало известно о том, что Чибис возглавит рабочую группу Госсовета, которая будет отвечать за развитие транспортной логистики и социально-экономическое развитие субъектов Арктической зоны. По словам главы региона, ключевая задача участников группы и бизнес-партнеров – формирование детальной позиции по развитию регионов АЗРФ.Организаторы стратегической сессии – Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) и Дирекция Северного морского пути Госкорпорации "Росатом". Как сообщил генеральный директор АСКАО Сергей Малинин, главная задача встречи заключается в консолидации возможностей крупнейших представителей, работающих на арктических территориях, получении новых компетенций в развитии технологий для решения проблем по созданию крупных инфраструктурных проектов на территориях Северного морского пути.

https://ria.ru/20221113/nato-1831153102.html

https://ria.ru/20221026/tromse-1826939958.html

https://ria.ru/20221114/gaz-1831190039.html

россия

мурманская область

мурманск

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россия, экономика, мурманская область, мурманск, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей чибис