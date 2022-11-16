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Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 16.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221116/butusov-1831978548.html
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 16.11.2022
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова
Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:40
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культура
новости культуры
юрий бутусов
кирилл крок
европа
театр
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Спектакли Юрия Бутусова "Бег", "Пер Гюнт" и "Король Лир" остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова", - сказали в пресс-службе.В афише 19 ноября заявлен "Пер Гюнт", а 26-го – "Король Лир".Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил агентству РИА Новости, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера театра, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и уехал в Европу.
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новости культуры, юрий бутусов, кирилл крок, европа, театр, театр имени е. вахтангова
Культура, Новости культуры, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Европа, Театр, Театр имени Е. Вахтангова
16:40 16.11.2022
 
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова

Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщила пресс-служба

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Бутусов
Режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Спектакли Юрия Бутусова "Бег", "Пер Гюнт" и "Король Лир" остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова", - сказали в пресс-службе.
В афише 19 ноября заявлен "Пер Гюнт", а 26-го – "Король Лир".
Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил агентству РИА Новости, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера театра, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и уехал в Европу.
Режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:13Культура
Уехавший за границу Бутусов ушел в отпуск за свой счет с работы в ГИТИСе
 
КультураНовости культурыЮрий БутусовКирилл КрокЕвропаТеатрТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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