https://ria.ru/20221116/butusov-1831978548.html

Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова

Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 16.11.2022

Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова

Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:40

2022-11-16T16:40

2022-11-16T16:40

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Спектакли Юрия Бутусова "Бег", "Пер Гюнт" и "Король Лир" остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова", - сказали в пресс-службе.В афише 19 ноября заявлен "Пер Гюнт", а 26-го – "Король Лир".Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил агентству РИА Новости, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера театра, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и уехал в Европу.

https://ria.ru/20221116/butusov-1831903771.html

европа

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий бутусов, кирилл крок, европа, театр, театр имени е. вахтангова