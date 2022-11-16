https://ria.ru/20221116/butusov-1831978548.html
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 16.11.2022
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова
Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:40
2022-11-16T16:40
2022-11-16T16:40
культура
новости культуры
юрий бутусов
кирилл крок
европа
театр
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Спектакли режиссера Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Спектакли Юрия Бутусова "Бег", "Пер Гюнт" и "Король Лир" остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова", - сказали в пресс-службе.В афише 19 ноября заявлен "Пер Гюнт", а 26-го – "Король Лир".Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил агентству РИА Новости, что Бутусов, занимавший пост главного режиссера театра, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и уехал в Европу.
https://ria.ru/20221116/butusov-1831903771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий бутусов, кирилл крок, европа, театр, театр имени е. вахтангова
Культура, Новости культуры, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Европа, Театр, Театр имени Е. Вахтангова
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова
Спектакли Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова, сообщила пресс-служба