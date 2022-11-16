https://ria.ru/20221116/bayden-1831847664.html
Байден покинул Индонезию
Байден покинул Индонезию - РИА Новости, 16.11.2022
Байден покинул Индонезию
Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:41
2022-11-16T10:41
2022-11-16T10:48
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БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии.На видео, транслируемом министерством информации Индонезии в социальных сетях, был показан самолет ВВС США, покидающий аэропорт Денпасара. По данным индонезийского портала Detik.com, на борту самолета был президент США Джо Байден.Ранее представитель национальной армии Индонезии Гугун Саефул Рахман в заявлении СМИ сообщил, что лидер США должен покинуть страну в среду днем.Однако часть мероприятий саммита в среду произошла с задержкой, так как некоторые лидеры встретились для обсуждения срочных вопросов.Рахман пояснил, что ряд глав государств отправятся домой уже после участия в мероприятиях второго дня саммита G20.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Камбоджи Хун Сен покинули саммит G20, несмотря на то, что декларация участников еще не была согласована.
https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Юн Сок Ель, Бали, США, Индонезия, Большая двадцатка, ВВС США, Саммит G20