https://ria.ru/20221116/bayden-1831847664.html

Байден покинул Индонезию

Байден покинул Индонезию - РИА Новости, 16.11.2022

Байден покинул Индонезию

Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:41

2022-11-16T10:41

2022-11-16T10:48

в мире

джо байден

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индонезия

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БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии.На видео, транслируемом министерством информации Индонезии в социальных сетях, был показан самолет ВВС США, покидающий аэропорт Денпасара. По данным индонезийского портала Detik.com, на борту самолета был президент США Джо Байден.Ранее представитель национальной армии Индонезии Гугун Саефул Рахман в заявлении СМИ сообщил, что лидер США должен покинуть страну в среду днем.Однако часть мероприятий саммита в среду произошла с задержкой, так как некоторые лидеры встретились для обсуждения срочных вопросов.Рахман пояснил, что ряд глав государств отправятся домой уже после участия в мероприятиях второго дня саммита G20.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Камбоджи Хун Сен покинули саммит G20, несмотря на то, что декларация участников еще не была согласована.

https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html

https://ria.ru/20221116/bayden-1831802511.html

бали

сша

индонезия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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