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Байден покинул Индонезию - РИА Новости, 16.11.2022
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Байден покинул Индонезию
Байден покинул Индонезию - РИА Новости, 16.11.2022
Байден покинул Индонезию
Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:41
2022-11-16T10:48
в мире
джо байден
сергей лавров
юн сок ель
бали
сша
индонезия
большая двадцатка
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БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии.На видео, транслируемом министерством информации Индонезии в социальных сетях, был показан самолет ВВС США, покидающий аэропорт Денпасара. По данным индонезийского портала Detik.com, на борту самолета был президент США Джо Байден.Ранее представитель национальной армии Индонезии Гугун Саефул Рахман в заявлении СМИ сообщил, что лидер США должен покинуть страну в среду днем.Однако часть мероприятий саммита в среду произошла с задержкой, так как некоторые лидеры встретились для обсуждения срочных вопросов.Рахман пояснил, что ряд глав государств отправятся домой уже после участия в мероприятиях второго дня саммита G20.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Камбоджи Хун Сен покинули саммит G20, несмотря на то, что декларация участников еще не была согласована.
https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, юн сок ель, бали, сша, индонезия, большая двадцатка, ввс сша, саммит g20
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Юн Сок Ель, Бали, США, Индонезия, Большая двадцатка, ВВС США, Саммит G20
10:41 16.11.2022 (обновлено: 10:48 16.11.2022)
 
Байден покинул Индонезию

Президент США Байден покинул Индонезию, завершив участие в саммите G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БАЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул Бали, передают индонезийские СМИ по материалам видеотрансляции министерства информации Индонезии.
На видео, транслируемом министерством информации Индонезии в социальных сетях, был показан самолет ВВС США, покидающий аэропорт Денпасара. По данным индонезийского портала Detik.com, на борту самолета был президент США Джо Байден.
Байден оступился на лестнице на Бали
06:37
Байден оступился на лестнице во время саммита G20
Ранее представитель национальной армии Индонезии Гугун Саефул Рахман в заявлении СМИ сообщил, что лидер США должен покинуть страну в среду днем.
"Согласно первоначальному плану, Байден покинет Бали сегодня в 13:45 по местному времени (8:45 мск)", - сообщил он.
Однако часть мероприятий саммита в среду произошла с задержкой, так как некоторые лидеры встретились для обсуждения срочных вопросов.
Рахман пояснил, что ряд глав государств отправятся домой уже после участия в мероприятиях второго дня саммита G20.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Камбоджи Хун Сен покинули саммит G20, несмотря на то, что декларация участников еще не была согласована.
Встреча лидеров G7 и НАТО на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
04:31
Байден проводит экстренную встречу мировых лидеров
 
В миреДжо БайденСергей ЛавровЮн Сок ЕльБалиСШАИндонезияБольшая двадцаткаВВС СШАСаммит G20
 
 
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