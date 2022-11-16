https://ria.ru/20221116/bayden-1831802511.html

Байден проводит экстренную встречу мировых лидеров

Байден проводит экстренную встречу мировых лидеров - РИА Новости, 16.11.2022

Байден проводит экстренную встречу мировых лидеров

Президент США Джо Байден проводит на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T04:31

2022-11-16T04:31

2022-11-16T12:00

в мире

джо байден

анджей дуда

энтони блинкен

польша

сша

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нато

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше.Как следует из отрывка трансляции Белого дома, помимо главы президента на встрече также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен. Из мировых лидеров, кроме Байдена, за столом сидят главы Германии, Великобритании, Франции, Канады, ЕС, Испании и Японии.Сама трансляция продлилась несколько секунд, после чего прервалась. Ранее Белый дом сообщал, что Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше."Президент Байден проводит экстренный "круглый стол" с мировыми лидерами", - сказано в анонсе.Корреспонденты президентского пула передавали, что видели, как лидеры G7 и других западных стран съезжаются в отель, где остановился Байден, для "встреч по поводу Украины и взрывов в Польше".Байден ранее созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала.Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/duda-1831800923.html

https://ria.ru/20221116/informatsiya-1831800127.html

польша

сша

украина

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