04:31 16.11.2022 (обновлено: 12:00 16.11.2022)
Байден проводит экстренную встречу мировых лидеров
Байден проводит экстренную встречу с мировыми лидерами после падения ракет в Польше
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsВстреча лидеров G7 и НАТО на Бали
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Встреча лидеров G7 и НАТО на Бали
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше.
Как следует из отрывка трансляции Белого дома, помимо главы президента на встрече также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен. Из мировых лидеров, кроме Байдена, за столом сидят главы Германии, Великобритании, Франции, Канады, ЕС, Испании и Японии.
Сама трансляция продлилась несколько секунд, после чего прервалась. Ранее Белый дом сообщал, что Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше.
"Президент Байден проводит экстренный "круглый стол" с мировыми лидерами", - сказано в анонсе.
Байден ранее созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала.
Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.