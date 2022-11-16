https://ria.ru/20221116/basta-1832000846.html

Баста перевыпустил песню "Вечно молодой"

Баста перевыпустил песню "Вечно молодой" - РИА Новости, 16.11.2022

Баста перевыпустил песню "Вечно молодой"

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнил хит "Вечно молодой" группы "Смысловые галлюцинации" из фильма "Брат-2". Он также добавил в песню новые куплеты. Артист... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:20

2022-11-16T17:20

2022-11-16T17:20

шоубиз

баста (василий вакуленко)

алексей балабанов

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнил хит "Вечно молодой" группы "Смысловые галлюцинации" из фильма "Брат-2". Он также добавил в песню новые куплеты. Артист поделился треком на своем YouTube-канале. Клип исполнителя вышел в рамках трибьют-альбома "Поколение Брат", в котором современные музыканты переосмыслили саундтреки культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова. Рэпер признался, что работал над песней в течение семи лет. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на исполнение Басты. Одни посчитали его неудачным.Другие поддержали рэпера. В трибьюте "Поколение Брат" также приняли участие Feduk, Shortparis, Seemee и другие артисты. Ранее Баста раскритиковал Долину за конфликт с Валей Карна.val. Он заявил, что она позволила себе некорректные высказывания.

https://ria.ru/20221116/reznikov-1831903643.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), алексей балабанов