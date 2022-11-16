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Баста перевыпустил песню "Вечно молодой" - РИА Новости, 16.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221116/basta-1832000846.html
Баста перевыпустил песню "Вечно молодой"
Баста перевыпустил песню "Вечно молодой" - РИА Новости, 16.11.2022
Баста перевыпустил песню "Вечно молодой"
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнил хит "Вечно молодой" группы "Смысловые галлюцинации" из фильма "Брат-2". Он также добавил в песню новые куплеты. Артист... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:20
2022-11-16T17:20
шоубиз
баста (василий вакуленко)
алексей балабанов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнил хит "Вечно молодой" группы "Смысловые галлюцинации" из фильма "Брат-2". Он также добавил в песню новые куплеты. Артист поделился треком на своем YouTube-канале. Клип исполнителя вышел в рамках трибьют-альбома "Поколение Брат", в котором современные музыканты переосмыслили саундтреки культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова. Рэпер признался, что работал над песней в течение семи лет. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на исполнение Басты. Одни посчитали его неудачным.Другие поддержали рэпера. В трибьюте "Поколение Брат" также приняли участие Feduk, Shortparis, Seemee и другие артисты. Ранее Баста раскритиковал Долину за конфликт с Валей Карна.val. Он заявил, что она позволила себе некорректные высказывания.
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баста (василий вакуленко), алексей балабанов
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Алексей Балабанов
17:20 16.11.2022
 
Баста перевыпустил песню "Вечно молодой"

Баста перевыпустил песню "Вечно молодой" из фильма "Брат-2"

© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
© предоставлено пресс-службой Kion
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнил хит "Вечно молодой" группы "Смысловые галлюцинации" из фильма "Брат-2". Он также добавил в песню новые куплеты. Артист поделился треком на своем YouTube-канале.
Клип исполнителя вышел в рамках трибьют-альбома "Поколение Брат", в котором современные музыканты переосмыслили саундтреки культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова.
Рэпер признался, что работал над песней в течение семи лет.
"Кавер этой песни я пытался сделать в течение семи лет. Много раз переделывал его, пока не появилась версия, которую вы слышите. К работе я подошел с высокой степенью ответственности, потому что все оригинальные версии песен стали культурным явлением", – поделился артист в своей соцсети.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на исполнение Басты. Одни посчитали его неудачным.
"Василий Михайлович будто в караоке пришел", "Мимо подобран кавер", "Есть вещи, которые лучше не делать", "Такое себе исполнение", – возмутились подписчики.
Другие поддержали рэпера.
"Один из лучших треков за последнее время!", "Круто звучит!", "Шикарно!", "До мурашек!" – восхитились поклонники артиста.
В трибьюте "Поколение Брат" также приняли участие Feduk, Shortparis, Seemee и другие артисты.
Ранее Баста раскритиковал Долину за конфликт с Валей Карна.val. Он заявил, что она позволила себе некорректные высказывания.
Продюсер Тимофей Резников - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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