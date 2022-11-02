Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей
Баста раскритиковал Долину за конфликт с Валей Карна.val и пожелал ей не быть злой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) осудил Ларису Долину за конфликт с Валей Карна.val и заявил, что она позволила себе некорректные высказывания. Об этом он сообщил в эфире шоу "Вопрос ребром".
"Лариса Долина с высоты своего опыта позволила себе некорректные высказывания в сторону немузыканта. Девчонка поет свои песни, как умеет. Она же не говорит: "У меня диплом консерватории". Людям в кайф петь песни. Лариса Долина – большая певица, серьезный музыкант. Просто самоутверждаться, сколько там диезов. Я учился, мог бы ответить, но так не пою, как Лариса Долина", – рассказал рэпер.
Карна.val объяснила свое поведение в студии "Музыкалити" желанием себя защитить. Также она добавила, что коллеги певицы после эфира оскорбляли ее.
"Я была в депрессии. Вся эта перепалка была ужасна. Но я хотела себя защитить. Та ситуация меня выбила из коллеи. От коллег Ларисы Долиной прилетело в мою сторону много буллинга. Много взрослых людей ополчились против меня", – поделилась блогер.
Баста поддержал артистку. По его словам, Долина не должна была "опускаться до оскорблений".
"Опускаться до оскорблений и унижений – себя обезличивать. Если бы кто-то так мне сказал, я бы не столь был корректен, как Валя. Когда ты взрослый человек, ты должен надуть уверенностью. Есть много крутейших певцов, которые не знают сколько диезов. Злыми не нужно быть просто", – заявил музыкант.
Ранее исполнительница прокомментировала конфликт с Карна.val. Она сказала, что не оскорбляла девушку и относится ко всем лояльно.
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