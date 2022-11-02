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Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html
Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей
Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей - РИА Новости, 02.11.2022
Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей
Баста (Василий Вакуленко) осудил Ларису Долину за конфликт с Валей Карна.val и заявил, что она позволила себе некорректные высказывания. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:39
2022-11-02T11:39
шоубиз
баста (василий вакуленко)
лариса долина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) осудил Ларису Долину за конфликт с Валей Карна.val и заявил, что она позволила себе некорректные высказывания. Об этом он сообщил в эфире шоу "Вопрос ребром". Карна.val объяснила свое поведение в студии "Музыкалити" желанием себя защитить. Также она добавила, что коллеги певицы после эфира оскорбляли ее. Баста поддержал артистку. По его словам, Долина не должна была "опускаться до оскорблений".Ранее исполнительница прокомментировала конфликт с Карна.val. Она сказала, что не оскорбляла девушку и относится ко всем лояльно.
https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html
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баста (василий вакуленко), лариса долина
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Лариса Долина
11:39 02.11.2022
 
Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей

Баста раскритиковал Долину за конфликт с Валей Карна.val и пожелал ей не быть злой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) осудил Ларису Долину за конфликт с Валей Карна.val и заявил, что она позволила себе некорректные высказывания. Об этом он сообщил в эфире шоу "Вопрос ребром".

"Лариса Долина с высоты своего опыта позволила себе некорректные высказывания в сторону немузыканта. Девчонка поет свои песни, как умеет. Она же не говорит: "У меня диплом консерватории". Людям в кайф петь песни. Лариса Долина – большая певица, серьезный музыкант. Просто самоутверждаться, сколько там диезов. Я учился, мог бы ответить, но так не пою, как Лариса Долина", – рассказал рэпер.

Карна.val объяснила свое поведение в студии "Музыкалити" желанием себя защитить. Также она добавила, что коллеги певицы после эфира оскорбляли ее.
"Я была в депрессии. Вся эта перепалка была ужасна. Но я хотела себя защитить. Та ситуация меня выбила из коллеи. От коллег Ларисы Долиной прилетело в мою сторону много буллинга. Много взрослых людей ополчились против меня", – поделилась блогер.
Баста поддержал артистку. По его словам, Долина не должна была "опускаться до оскорблений".

"Опускаться до оскорблений и унижений – себя обезличивать. Если бы кто-то так мне сказал, я бы не столь был корректен, как Валя. Когда ты взрослый человек, ты должен надуть уверенностью. Есть много крутейших певцов, которые не знают сколько диезов. Злыми не нужно быть просто", – заявил музыкант.

Ранее исполнительница прокомментировала конфликт с Карна.val. Она сказала, что не оскорбляла девушку и относится ко всем лояльно.
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