https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html

Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей

Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей - РИА Новости, 02.11.2022

Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей

Баста (Василий Вакуленко) осудил Ларису Долину за конфликт с Валей Карна.val и заявил, что она позволила себе некорректные высказывания. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:39

2022-11-02T11:39

2022-11-02T11:39

шоубиз

баста (василий вакуленко)

лариса долина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) осудил Ларису Долину за конфликт с Валей Карна.val и заявил, что она позволила себе некорректные высказывания. Об этом он сообщил в эфире шоу "Вопрос ребром". Карна.val объяснила свое поведение в студии "Музыкалити" желанием себя защитить. Также она добавила, что коллеги певицы после эфира оскорбляли ее. Баста поддержал артистку. По его словам, Долина не должна была "опускаться до оскорблений".Ранее исполнительница прокомментировала конфликт с Карна.val. Она сказала, что не оскорбляла девушку и относится ко всем лояльно.

https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), лариса долина