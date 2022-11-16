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Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221116/bali-1831998291.html
Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии
Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии - РИА Новости, 16.11.2022
Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии
Президент США Джо Байден заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что хотел бы остаться подольше на острове Бали, а не лететь обратно в США,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:07
2022-11-16T17:10
туризм
в мире
джо байден
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сша
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что хотел бы остаться подольше на острове Бали, а не лететь обратно в США, сообщает агентство ANTARA.Саммит G20 на Бали завершился 16 ноября. Один за другим Индонезию покинули лидеры стран G20, в том числе и Байден.В среду президента США по пути в международный аэропорт Денпасар сопровождал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно. Между ними, по данным агентства, состоялся короткий разговор, о содержании которого министр рассказал прессе.Уно передал впечатления Байдена о трех днях, которые президент США провел на Бали."Во-первых, президент поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали", — заявил министр."Но что интересно, Байден добавил, что не хочет возвращаться домой, а хочет продлить свое пребывание здесь", — сказал Уно.Байден также признался министру, что "влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали".Далее Уно процитировал Байдена: "Министр, большое спасибо за гостеприимство, большое спасибо за успех G20, вы сделали мое пребывание очень приятным. Я хочу остаться тут подольше, я чувствую себя как дома и не хочу возвращаться в США".
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в мире, джо байден, бали, сша, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Джо Байден, Бали, США, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Туризм, Новости - Туризм
17:07 16.11.2022 (обновлено: 17:10 16.11.2022)
 
Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии

Глава Минтуризма Индонезии Уно: Байден хотел бы остаться на Бали, а не лететь в США

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai BalanganВид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что хотел бы остаться подольше на острове Бали, а не лететь обратно в США, сообщает агентство ANTARA.
Саммит G20 на Бали завершился 16 ноября. Один за другим Индонезию покинули лидеры стран G20, в том числе и Байден.
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В среду президента США по пути в международный аэропорт Денпасар сопровождал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно. Между ними, по данным агентства, состоялся короткий разговор, о содержании которого министр рассказал прессе.
Уно передал впечатления Байдена о трех днях, которые президент США провел на Бали.
"Во-первых, президент поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали", — заявил министр.
"Но что интересно, Байден добавил, что не хочет возвращаться домой, а хочет продлить свое пребывание здесь", — сказал Уно.
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Байден также признался министру, что "влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали".
Далее Уно процитировал Байдена: "Министр, большое спасибо за гостеприимство, большое спасибо за успех G20, вы сделали мое пребывание очень приятным. Я хочу остаться тут подольше, я чувствую себя как дома и не хочу возвращаться в США".
"Все обещания изложены": саммит G20 на Бали
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк

Первая сессия саммита, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, особенно значима для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна и природных ресурсов. Президент Индонезии и глава председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встретил делегатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали
1 из 14

Первая сессия саммита, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, особенно значима для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна и природных ресурсов. Президент Индонезии и глава председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встретил делегатов.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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© AFP 2022 / Ludovic Marin/Pool

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях G20 обменялись мнениями о ситуации на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20
2 из 14

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях G20 обменялись мнениями о ситуации на Украине.

© AFP 2022 / Ludovic Marin/Pool
© AP Photo / Leon Neal/Pool

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что вооруженный конфликт на Украине способствовал обострению глобального кризиса и высветил ошибки, допущенные в энергетической политике. По ее словам, страны испытывают большие трудности и нуждаются в поддержке.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
3 из 14

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что вооруженный конфликт на Украине способствовал обострению глобального кризиса и высветил ошибки, допущенные в энергетической политике. По ее словам, страны испытывают большие трудности и нуждаются в поддержке.

© AP Photo / Leon Neal/Pool
© AP Photo / Mast Irham/Pool

Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца Саудовской Аравии и премьер-министра Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время саммита G20 на Бали
4 из 14

Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

© AP Photo / Mast Irham/Pool
© AP Photo / Leon Neal

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече "Группы двадцати".

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 на Бали
5 из 14

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече "Группы двадцати".

© AP Photo / Leon Neal
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк

Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали
6 из 14

Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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© AP Photo / Mast Irham/Pool

С тем, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, согласен и президент Турции Тайип Эрдоган. Он призвал Евросоюз содействовать ее продолжению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 на Бали
7 из 14

С тем, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, согласен и президент Турции Тайип Эрдоган. Он призвал Евросоюз содействовать ее продолжению.

© AP Photo / Mast Irham/Pool
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк

У Сергея Лаврова на полях G20 запланировано несколько двусторонних встреч. Одна из них — с главой МИД КНР Ван И.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали
8 из 14

У Сергея Лаврова на полях G20 запланировано несколько двусторонних встреч. Одна из них — с главой МИД КНР Ван И.

© Пресс-служба МИД РФ
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© AP Photo / Bay Ismoyo/Pool

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "двадцатки" способствовать поиску мирного решения по Украине. "Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире", — заявил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 на Бали
9 из 14

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "двадцатки" способствовать поиску мирного решения по Украине. "Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире", — заявил он.

© AP Photo / Bay Ismoyo/Pool
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool

Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" проходит 15—16 ноября. Впереди еще две сессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
10 из 14

Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" проходит 15—16 ноября. Впереди еще две сессии.

© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
© AP Photo / Leon Neal/Pool

Во вторник лидеры обсудят мировую архитектуру здравоохранения, а в среду — вопросы цифровой трансформации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время саммита G20 на Бали
11 из 14

Во вторник лидеры обсудят мировую архитектуру здравоохранения, а в среду — вопросы цифровой трансформации.

© AP Photo / Leon Neal/Pool
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool

Президент США Джо Байден отметился на Бали тем, что прибыл к месту проведения саммита последним, на полчаса позже остальных участников.

Президент США Джо Байден во время саммита G20 на Бали
12 из 14

Президент США Джо Байден отметился на Бали тем, что прибыл к месту проведения саммита последним, на полчаса позже остальных участников.

© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
© AP Photo / Leon Neal/Pool

Сессии "Большой двадцатки" проходят в закрытом режиме.

Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
13 из 14

Сессии "Большой двадцатки" проходят в закрытом режиме.

© AP Photo / Leon Neal/Pool
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Глава Евросовета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали.

Глава Европейского совета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали
14 из 14

Глава Евросовета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Первая сессия саммита, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, особенно значима для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна и природных ресурсов. Президент Индонезии и глава председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встретил делегатов.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
2 из 14

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях G20 обменялись мнениями о ситуации на Украине.

© AFP 2022 / Ludovic Marin/Pool
3 из 14

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что вооруженный конфликт на Украине способствовал обострению глобального кризиса и высветил ошибки, допущенные в энергетической политике. По ее словам, страны испытывают большие трудности и нуждаются в поддержке.

© AP Photo / Leon Neal/Pool
4 из 14

Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

© AP Photo / Mast Irham/Pool
5 из 14

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече "Группы двадцати".

© AP Photo / Leon Neal
6 из 14

Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
7 из 14

С тем, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, согласен и президент Турции Тайип Эрдоган. Он призвал Евросоюз содействовать ее продолжению.

© AP Photo / Mast Irham/Pool
8 из 14

У Сергея Лаврова на полях G20 запланировано несколько двусторонних встреч. Одна из них — с главой МИД КНР Ван И.

© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
9 из 14

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "двадцатки" способствовать поиску мирного решения по Украине. "Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире", — заявил он.

© AP Photo / Bay Ismoyo/Pool
10 из 14

Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" проходит 15—16 ноября. Впереди еще две сессии.

© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
11 из 14

Во вторник лидеры обсудят мировую архитектуру здравоохранения, а в среду — вопросы цифровой трансформации.

© AP Photo / Leon Neal/Pool
12 из 14

Президент США Джо Байден отметился на Бали тем, что прибыл к месту проведения саммита последним, на полчаса позже остальных участников.

© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
13 из 14

Сессии "Большой двадцатки" проходят в закрытом режиме.

© AP Photo / Leon Neal/Pool
14 из 14

Глава Евросовета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
 
ТуризмВ миреДжо БайденБалиСШАИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20ТуризмНовости - Туризм
 
 
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