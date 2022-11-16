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Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии

Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии - РИА Новости, 16.11.2022

Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии

Президент США Джо Байден заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что хотел бы остаться подольше на острове Бали, а не лететь обратно в США,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:07

2022-11-16T17:07

2022-11-16T17:10

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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что хотел бы остаться подольше на острове Бали, а не лететь обратно в США, сообщает агентство ANTARA.Саммит G20 на Бали завершился 16 ноября. Один за другим Индонезию покинули лидеры стран G20, в том числе и Байден.В среду президента США по пути в международный аэропорт Денпасар сопровождал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно. Между ними, по данным агентства, состоялся короткий разговор, о содержании которого министр рассказал прессе.Уно передал впечатления Байдена о трех днях, которые президент США провел на Бали."Во-первых, президент поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали", — заявил министр."Но что интересно, Байден добавил, что не хочет возвращаться домой, а хочет продлить свое пребывание здесь", — сказал Уно.Байден также признался министру, что "влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали".Далее Уно процитировал Байдена: "Министр, большое спасибо за гостеприимство, большое спасибо за успех G20, вы сделали мое пребывание очень приятным. Я хочу остаться тут подольше, я чувствую себя как дома и не хочу возвращаться в США".

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