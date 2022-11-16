Байден хотел бы остаться на Бали, заявил министр туризма Индонезии

Глава Минтуризма Индонезии Уно: Байден хотел бы остаться на Бали, а не лететь в США
Первая сессия саммита, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, особенно значима для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна и природных ресурсов. Президент Индонезии и глава председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встретил делегатов.
Первая сессия саммита, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, особенно значима для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна и природных ресурсов. Президент Индонезии и глава председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встретил делегатов.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях G20 обменялись мнениями о ситуации на Украине.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях G20 обменялись мнениями о ситуации на Украине.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что вооруженный конфликт на Украине способствовал обострению глобального кризиса и высветил ошибки, допущенные в энергетической политике. По ее словам, страны испытывают большие трудности и нуждаются в поддержке.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что вооруженный конфликт на Украине способствовал обострению глобального кризиса и высветил ошибки, допущенные в энергетической политике. По ее словам, страны испытывают большие трудности и нуждаются в поддержке.
Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.
Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече "Группы двадцати".
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече "Группы двадцати".
Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.
Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.
С тем, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, согласен и президент Турции Тайип Эрдоган. Он призвал Евросоюз содействовать ее продолжению.
С тем, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, согласен и президент Турции Тайип Эрдоган. Он призвал Евросоюз содействовать ее продолжению.
У Сергея Лаврова на полях G20 запланировано несколько двусторонних встреч. Одна из них — с главой МИД КНР Ван И.
У Сергея Лаврова на полях G20 запланировано несколько двусторонних встреч. Одна из них — с главой МИД КНР Ван И.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "двадцатки" способствовать поиску мирного решения по Украине. "Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире", — заявил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "двадцатки" способствовать поиску мирного решения по Украине. "Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире", — заявил он.
Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" проходит 15—16 ноября. Впереди еще две сессии.
Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" проходит 15—16 ноября. Впереди еще две сессии.
Во вторник лидеры обсудят мировую архитектуру здравоохранения, а в среду — вопросы цифровой трансформации.
Во вторник лидеры обсудят мировую архитектуру здравоохранения, а в среду — вопросы цифровой трансформации.
Президент США Джо Байден отметился на Бали тем, что прибыл к месту проведения саммита последним, на полчаса позже остальных участников.
Президент США Джо Байден отметился на Бали тем, что прибыл к месту проведения саммита последним, на полчаса позже остальных участников.
Сессии "Большой двадцатки" проходят в закрытом режиме.
Сессии "Большой двадцатки" проходят в закрытом режиме.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали.
Первая сессия саммита, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, особенно значима для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна и природных ресурсов. Президент Индонезии и глава председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встретил делегатов.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях G20 обменялись мнениями о ситуации на Украине.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что вооруженный конфликт на Украине способствовал обострению глобального кризиса и высветил ошибки, допущенные в энергетической политике. По ее словам, страны испытывают большие трудности и нуждаются в поддержке.
Президент Индонезии Джоко Видодо приветствует наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече "Группы двадцати".
Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.
С тем, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, согласен и президент Турции Тайип Эрдоган. Он призвал Евросоюз содействовать ее продолжению.
У Сергея Лаврова на полях G20 запланировано несколько двусторонних встреч. Одна из них — с главой МИД КНР Ван И.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "двадцатки" способствовать поиску мирного решения по Украине. "Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире", — заявил он.
Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" проходит 15—16 ноября. Впереди еще две сессии.
Во вторник лидеры обсудят мировую архитектуру здравоохранения, а в среду — вопросы цифровой трансформации.
Президент США Джо Байден отметился на Бали тем, что прибыл к месту проведения саммита последним, на полчаса позже остальных участников.
Сессии "Большой двадцатки" проходят в закрытом режиме.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступает на пресс-конференции перед саммитом G20 на Бали.