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Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года - РИА Новости, 16.11.2022
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Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года
Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года
Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:53
2022-11-16T13:53
экономика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков.Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).Сахаросодержащими напитками по этому документу также не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
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экономика, совет федерации рф, россия
Экономика, Совет Федерации РФ, Россия
13:53 16.11.2022
 
Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года

Совфед одобрил закон об акцизе в семь рублей за литр на сладкие напитки с июля 2023 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБутылки с лимонадами в торговом зале магазина в Москве
Бутылки с лимонадами в торговом зале магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бутылки с лимонадами в торговом зале магазина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.
Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.
При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков.
Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).
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Сахаросодержащими напитками по этому документу также не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
 
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