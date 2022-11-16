https://ria.ru/20221116/aktsiz-1831920844.html

Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года

Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года - РИА Новости, 16.11.2022

Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года

Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:53

2022-11-16T13:53

2022-11-16T13:53

экономика

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789049487_0:309:3072:2037_1920x0_80_0_0_513c8c622212e6ab3fd68fa70f7d6d89.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков.Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).Сахаросодержащими напитками по этому документу также не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20220609/gazirovka-1794135167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, совет федерации рф, россия