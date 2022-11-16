https://ria.ru/20221116/aes-1832088420.html

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей - РИА Новости, 17.11.2022

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины, куда, как планировалось, в ноябре и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T23:53

2022-11-16T23:53

2022-11-17T00:31

в мире

рафаэль гросси

украина

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины, куда, как планировалось, в ноябре и в декабре должны были прибыть эксперты агентства, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ранее в среду Гросси сообщил, что эксперты агентства, предварительно, в ноябре и декабре прибудут на четыре украинские АЭС, в том числе Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую, а также в Чернобыль. Данные миссии направят по просьбе Киева."Украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) вчера лишилась доступа к электросети из-за военных атак в стране, что вынудило ее временно полагаться на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (МАГАТЭ) сегодня со ссылкой на информацию, полученную им от украинских властей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Хмельницкая АЭС, по утверждению украинской стороны, отключилась от сети пропало еще 15 ноября в 18.35 по местному времени "из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны"."Еще одна атомная электростанция, также расположенная на западе Украины – Ровенская – вчера днем потеряла связь с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. Сегодня в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.Во вторник почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об ударах сообщили в Киеве, а также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. По всей стране начались аварийные отключения электричества.Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию на Украине после новых ракетных ударов критической. Сам Зеленский заявил, что по территории страны нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Как утверждает министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября энергосистема подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации.Удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры — прежде всего, электростанции, что привело к массовым отключениям энергии. На фоне этого в стране вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831958765.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831899999.html

https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ