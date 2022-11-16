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Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей - РИА Новости, 17.11.2022
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Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей
Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей - РИА Новости, 17.11.2022
Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей
Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины, куда, как планировалось, в ноябре и... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T23:53
2022-11-17T00:31
в мире
рафаэль гросси
украина
магатэ
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины, куда, как планировалось, в ноябре и в декабре должны были прибыть эксперты агентства, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ранее в среду Гросси сообщил, что эксперты агентства, предварительно, в ноябре и декабре прибудут на четыре украинские АЭС, в том числе Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую, а также в Чернобыль. Данные миссии направят по просьбе Киева."Украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) вчера лишилась доступа к электросети из-за военных атак в стране, что вынудило ее временно полагаться на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (МАГАТЭ) сегодня со ссылкой на информацию, полученную им от украинских властей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Хмельницкая АЭС, по утверждению украинской стороны, отключилась от сети пропало еще 15 ноября в 18.35 по местному времени "из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны"."Еще одна атомная электростанция, также расположенная на западе Украины – Ровенская – вчера днем потеряла связь с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. Сегодня в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.Во вторник почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об ударах сообщили в Киеве, а также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. По всей стране начались аварийные отключения электричества.Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию на Украине после новых ракетных ударов критической. Сам Зеленский заявил, что по территории страны нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Как утверждает министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября энергосистема подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации.Удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры — прежде всего, электростанции, что привело к массовым отключениям энергии. На фоне этого в стране вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831958765.html
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в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ
23:53 16.11.2022 (обновлено: 00:31 17.11.2022)
 
Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС на западе Украины от электросетей

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины, куда, как планировалось, в ноябре и в декабре должны были прибыть эксперты агентства, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее в среду Гросси сообщил, что эксперты агентства, предварительно, в ноябре и декабре прибудут на четыре украинские АЭС, в том числе Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую, а также в Чернобыль. Данные миссии направят по просьбе Киева.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 15:37
Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах
"Украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) вчера лишилась доступа к электросети из-за военных атак в стране, что вынудило ее временно полагаться на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (МАГАТЭ) сегодня со ссылкой на информацию, полученную им от украинских властей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Хмельницкая АЭС, по утверждению украинской стороны, отключилась от сети пропало еще 15 ноября в 18.35 по местному времени "из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны".
"Еще одна атомная электростанция, также расположенная на западе Украины – Ровенская – вчера днем потеряла связь с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех блоков автоматически отключился. Сегодня в 04:00 станция увеличила мощность еще одного своего блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 12:55Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал удары по энергообъектам на Украине
Во вторник почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об ударах сообщили в Киеве, а также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. По всей стране начались аварийные отключения электричества.
Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию на Украине после новых ракетных ударов критической. Сам Зеленский заявил, что по территории страны нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Как утверждает министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября энергосистема подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации.
Удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры — прежде всего, электростанции, что привело к массовым отключениям энергии. На фоне этого в стране вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 20:13
Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
 
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