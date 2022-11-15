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Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий - РИА Новости, 15.11.2022
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Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий
Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий - РИА Новости, 15.11.2022
Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий
Города новых российских регионов внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, их представят к почетным званиям, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:11
2022-11-15T15:35
владимир путин
россия
великая отечественная война (1941-1945)
российская академия наук
общество
геннадий красников
мелитополь
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Города новых российских регионов внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, их представят к почетным званиям, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук, есть населенные пункты новых субъектов Федерации. Он отметил, что их заявки на получение такого статуса подчеркивают общность исторической памяти.Ранее сегодня глава РАН Геннадий Красников во время доклада Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Он уточнил, что обращения этих населенных пунктов прошли экспертизу в Академии наук.В Советском Союзе существовало звание "Город-герой" и сохранено в постсоветских странах. В России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.
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владимир путин, россия, великая отечественная война (1941-1945), российская академия наук, общество, геннадий красников, мелитополь
Владимир Путин, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Российская академия наук, Общество, Геннадий Красников, Мелитополь
14:11 15.11.2022 (обновлено: 15:35 15.11.2022)
 
Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий

Президент Путин: города новых регионов России представлены для присвоения почетных званий

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Города новых российских регионов внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, их представят к почетным званиям, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Как вы знаете, процесс присвоения званий "Город воинской славы" был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль", — сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук, есть населенные пункты новых субъектов Федерации. Он отметил, что их заявки на получение такого статуса подчеркивают общность исторической памяти.
Ранее сегодня глава РАН Геннадий Красников во время доклада Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Он уточнил, что обращения этих населенных пунктов прошли экспертизу в Академии наук.
В Советском Союзе существовало звание "Город-герой" и сохранено в постсоветских странах. В России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.
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