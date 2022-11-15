https://ria.ru/20221115/zvaniya-1831620466.html

Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий

Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий - РИА Новости, 15.11.2022

Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий

Города новых российских регионов внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, их представят к почетным званиям, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:11

2022-11-15T14:11

2022-11-15T15:35

владимир путин

россия

великая отечественная война (1941-1945)

российская академия наук

общество

геннадий красников

мелитополь

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Города новых российских регионов внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, их представят к почетным званиям, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук, есть населенные пункты новых субъектов Федерации. Он отметил, что их заявки на получение такого статуса подчеркивают общность исторической памяти.Ранее сегодня глава РАН Геннадий Красников во время доклада Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Он уточнил, что обращения этих населенных пунктов прошли экспертизу в Академии наук.В Советском Союзе существовало звание "Город-герой" и сохранено в постсоветских странах. В России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.

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россия

мелитополь

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Влада Копылова

владимир путин, россия, великая отечественная война (1941-1945), российская академия наук, общество, геннадий красников, мелитополь