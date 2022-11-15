https://ria.ru/20221115/zvanie-1831621459.html

Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю

Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю - РИА Новости, 15.11.2022

Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю

Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:14

2022-11-15T14:14

2022-11-15T14:26

российская академия наук

общество

геннадий красников

владимир путин

мелитополь

мариуполь

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю."Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам - Мелитополю и Мариуполю", - сказал Красников на заседании Российского оргкомитета "Победа".Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.В настоящий момент звания "Город воинской славы" удостоены 45 российских городов.

https://ria.ru/20221017/oborona-1824497005.html

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мелитополь

мариуполь

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, общество, геннадий красников, владимир путин, мелитополь, мариуполь, россия