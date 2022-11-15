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Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю - РИА Новости, 15.11.2022
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:14
2022-11-15T14:14
2022-11-15T14:26
российская академия наук
общество
геннадий красников
владимир путин
мелитополь
мариуполь
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю."Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам - Мелитополю и Мариуполю", - сказал Красников на заседании Российского оргкомитета "Победа".Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.В настоящий момент звания "Город воинской славы" удостоены 45 российских городов.
https://ria.ru/20221017/oborona-1824497005.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, общество, геннадий красников, владимир путин, мелитополь, мариуполь, россия
Российская академия наук, Общество, Геннадий Красников, Владимир Путин, Мелитополь, Мариуполь, Россия
14:14 15.11.2022 (обновлено: 14:26 15.11.2022)
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю