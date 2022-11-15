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Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю - РИА Новости, 15.11.2022
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Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю - РИА Новости, 15.11.2022
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:14
2022-11-15T14:26
российская академия наук
общество
геннадий красников
владимир путин
мелитополь
мариуполь
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю."Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам - Мелитополю и Мариуполю", - сказал Красников на заседании Российского оргкомитета "Победа".Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.В настоящий момент звания "Город воинской славы" удостоены 45 российских городов.
https://ria.ru/20221017/oborona-1824497005.html
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российская академия наук, общество, геннадий красников, владимир путин, мелитополь, мариуполь, россия
Российская академия наук, Общество, Геннадий Красников, Владимир Путин, Мелитополь, Мариуполь, Россия
14:14 15.11.2022 (обновлено: 14:26 15.11.2022)
 
Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мариуполю

Глава РАН предложил присвоить звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкНовые жилые дома в районе "Черемушки" города Мариуполя
Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новые жилые дома в районе "Черемушки" города Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.
"Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам - Мелитополю и Мариуполю", - сказал Красников на заседании Российского оргкомитета "Победа".
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Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.
"Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им звания Город воинской славы", - отметил Красников.
В настоящий момент звания "Город воинской славы" удостоены 45 российских городов.
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Российская академия наукОбществоГеннадий КрасниковВладимир ПутинМелитопольМариупольРоссия
 
 
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