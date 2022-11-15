14:19 15.11.2022 (обновлено: 16:10 15.11.2022)
Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг за счет золотовалютного резерва России
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов "Красцветмет"
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов "Красцветмет". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили Запад за принятие антироссийской резолюции ООН, а также предположили, для чего США хотят использовать замороженные активы России.
По мнению комментаторов, вместо разговоров о "возмещении ущерба" Украине страны Запада могли бы компенсировать множеству государств собственное регулярное вмешательство. Также китайские пользователи Сети уверены, что если Западу удастся разморозить российский золотовалютный резерв, а также другие активы, то они направятся главному бенефициару украинского кризиса — Соединенным Штатам.
"Пусть тогда США возмещают серьезные бедствия и миллионы смертей, вызванные их агрессией в Северной Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Панаме и других странах, прежде чем изучать вопрос Украины!" — считает Кунсинь да лобо.
"Нынешний механизм ООН уже с трудом работает. Американские империалисты могут инициировать множество необоснованных резолюций, опираясь только на свою клику из десятка государств. Процедура голосования по количеству стран становится все менее репрезентативной. Европа и США кнутом и пряником узурпируют власть в организации", — посетовал Буси Шудайцзы.
"Это чтобы разморозить золотовалютные резервы России? Вы на все готовы, чтобы их захватить, да? Ну конечно, вы спешите погасить внешний долг Америки, а это самый надежный путь!" — уверен комментатор с ником Безудержный кролик.
"Они говорят о том, чтобы заставить Россию выплатить репарации, но, конечно же, это пойдет не украинскому народу, а в основном зачинщику всех беспорядков — Соединенным Штатам", — написал Цзи Цзэйху.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".
Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства России для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".
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