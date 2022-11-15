https://ria.ru/20221115/zoloto-1831623260.html

Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России

Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России - РИА Новости, 15.11.2022

Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России

Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили Запад за принятие антироссийской резолюции ООН, а также предположили, для чего США хотят использовать замороженные РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:19

2022-11-15T14:19

2022-11-15T16:10

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили Запад за принятие антироссийской резолюции ООН, а также предположили, для чего США хотят использовать замороженные активы России.По мнению комментаторов, вместо разговоров о "возмещении ущерба" Украине страны Запада могли бы компенсировать множеству государств собственное регулярное вмешательство. Также китайские пользователи Сети уверены, что если Западу удастся разморозить российский золотовалютный резерв, а также другие активы, то они направятся главному бенефициару украинского кризиса — Соединенным Штатам."Пусть тогда США возмещают серьезные бедствия и миллионы смертей, вызванные их агрессией в Северной Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Панаме и других странах, прежде чем изучать вопрос Украины!" — считает Кунсинь да лобо."Нынешний механизм ООН уже с трудом работает. Американские империалисты могут инициировать множество необоснованных резолюций, опираясь только на свою клику из десятка государств. Процедура голосования по количеству стран становится все менее репрезентативной. Европа и США кнутом и пряником узурпируют власть в организации", — посетовал Буси Шудайцзы."Они говорят о том, чтобы заставить Россию выплатить репарации, но, конечно же, это пойдет не украинскому народу, а в основном зачинщику всех беспорядков — Соединенным Штатам", — написал Цзи Цзэйху.Ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства России для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, василий небензя, сша, оон, россия, украина