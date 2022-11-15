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Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России - РИА Новости, 15.11.2022
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Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России
Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России - РИА Новости, 15.11.2022
Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России
Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили Запад за принятие антироссийской резолюции ООН, а также предположили, для чего США хотят использовать замороженные РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:19
2022-11-15T16:10
в мире
василий небензя
сша
оон
россия
украина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили Запад за принятие антироссийской резолюции ООН, а также предположили, для чего США хотят использовать замороженные активы России.По мнению комментаторов, вместо разговоров о "возмещении ущерба" Украине страны Запада могли бы компенсировать множеству государств собственное регулярное вмешательство. Также китайские пользователи Сети уверены, что если Западу удастся разморозить российский золотовалютный резерв, а также другие активы, то они направятся главному бенефициару украинского кризиса — Соединенным Штатам."Пусть тогда США возмещают серьезные бедствия и миллионы смертей, вызванные их агрессией в Северной Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Панаме и других странах, прежде чем изучать вопрос Украины!" — считает Кунсинь да лобо."Нынешний механизм ООН уже с трудом работает. Американские империалисты могут инициировать множество необоснованных резолюций, опираясь только на свою клику из десятка государств. Процедура голосования по количеству стран становится все менее репрезентативной. Европа и США кнутом и пряником узурпируют власть в организации", — посетовал Буси Шудайцзы."Они говорят о том, чтобы заставить Россию выплатить репарации, но, конечно же, это пойдет не украинскому народу, а в основном зачинщику всех беспорядков — Соединенным Штатам", — написал Цзи Цзэйху.Ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства России для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, василий небензя, сша, оон, россия, украина
В мире, Василий Небензя, США, ООН, Россия, Украина
14:19 15.11.2022 (обновлено: 16:10 15.11.2022)
 
Китайцы выяснили, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России

В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг за счет золотовалютного резерва России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов "Красцветмет"
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов Красцветмет - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов "Красцветмет". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили Запад за принятие антироссийской резолюции ООН, а также предположили, для чего США хотят использовать замороженные активы России.
По мнению комментаторов, вместо разговоров о "возмещении ущерба" Украине страны Запада могли бы компенсировать множеству государств собственное регулярное вмешательство. Также китайские пользователи Сети уверены, что если Западу удастся разморозить российский золотовалютный резерв, а также другие активы, то они направятся главному бенефициару украинского кризиса — Соединенным Штатам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 13:08
В Кремле назвали резолюцию о выплате репараций Украине попыткой грабежа
"Пусть тогда США возмещают серьезные бедствия и миллионы смертей, вызванные их агрессией в Северной Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Панаме и других странах, прежде чем изучать вопрос Украины!" — считает Кунсинь да лобо.
"Нынешний механизм ООН уже с трудом работает. Американские империалисты могут инициировать множество необоснованных резолюций, опираясь только на свою клику из десятка государств. Процедура голосования по количеству стран становится все менее репрезентативной. Европа и США кнутом и пряником узурпируют власть в организации", — посетовал Буси Шудайцзы.

"Это чтобы разморозить золотовалютные резервы России? Вы на все готовы, чтобы их захватить, да? Ну конечно, вы спешите погасить внешний долг Америки, а это самый надежный путь!" — уверен комментатор с ником Безудержный кролик.

"Они говорят о том, чтобы заставить Россию выплатить репарации, но, конечно же, это пойдет не украинскому народу, а в основном зачинщику всех беспорядков — Соединенным Штатам", — написал Цзи Цзэйху.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:01
В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала
Ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".
Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства России для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали
Вчера, 09:30
Китай выступил против исключения России из G20
 
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