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Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки - РИА Новости, 15.11.2022
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Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки - РИА Новости, 15.11.2022
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:29
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джо байден
сша
турция
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
индонезия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она должна быть продолжена, сообщается в релизе Белого дома.Лидеры стран во вторник провели встречу на полях саммита G20 на Бали."Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности &lt;...&gt; и должна быть продолжена", - говорится в релизе.
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сша
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джо байден, сша, турция, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, индонезия, украина, реджеп тайип эрдоган
Джо Байден, США, Турция, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Индонезия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
12:29 15.11.2022 (обновлено: 12:38 15.11.2022)
 
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки

Президент США Байден и лидер Турции Эрдоган поддержали продление зерновой сделки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она должна быть продолжена, сообщается в релизе Белого дома.
Лидеры стран во вторник провели встречу на полях саммита G20 на Бали.
"Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности <...> и должна быть продолжена", - говорится в релизе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 09:05
Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области
 
Джо БайденСШАТурцияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20В миреИндонезияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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