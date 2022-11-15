https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки - РИА Новости, 15.11.2022
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:29
2022-11-15T12:29
2022-11-15T12:38
джо байден
сша
турция
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
индонезия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она должна быть продолжена, сообщается в релизе Белого дома.Лидеры стран во вторник провели встречу на полях саммита G20 на Бали."Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности <...> и должна быть продолжена", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, турция, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, индонезия, украина, реджеп тайип эрдоган
Джо Байден, США, Турция, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Индонезия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
12:29 15.11.2022 (обновлено: 12:38 15.11.2022)
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
Президент США Байден и лидер Турции Эрдоган поддержали продление зерновой сделки