https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html

Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки

Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки - РИА Новости, 15.11.2022

Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки

Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:29

2022-11-15T12:29

2022-11-15T12:38

джо байден

сша

турция

бали

большая двадцатка

саммит g20

в мире

индонезия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган согласились в том, что зерновая сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она должна быть продолжена, сообщается в релизе Белого дома.Лидеры стран во вторник провели встречу на полях саммита G20 на Бали."Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности <...> и должна быть продолжена", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html

сша

турция

бали

индонезия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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