Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского
Сенатор Цеков о "формуле мира" Зеленского: он не уполномочен принимать серьезных решений
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" в выступлении на G20 с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен принимать никаких серьёзных решений по нынешней ситуации и не заинтересован в этом, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
По словам сенатора, очевидно, что Зеленский не уполномочен принимать серьезные решения и участвовать в разрешении конфликта. "Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьёзно", - считает он.
Как подчеркнул Цеков, из "формулы мира" можно согласиться лишь с одним пунктом - требованием "справедливости".
"А справедливость и есть то, что существует на сегодняшний день - регионы, которые исторически являлись российскими, должны быть в составе России. И этот статус-кво надо закреплять", - заключил сенатор.