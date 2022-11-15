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Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 15.11.2022
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Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского
Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 15.11.2022
Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского
Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" в выступлении на G20 с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:01
2022-11-15T12:01
в мире
сергей цеков
владимир зеленский
киев
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" в выступлении на G20 с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен принимать никаких серьёзных решений по нынешней ситуации и не заинтересован в этом, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры."Условия, которые он выдвигает, говорят о том, что к решению вопроса по ситуации на Украине он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран ЕС. Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые и неприемлемые требования", - заявил Цеков.По словам сенатора, очевидно, что Зеленский не уполномочен принимать серьезные решения и участвовать в разрешении конфликта. "Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьёзно", - считает он.Как подчеркнул Цеков, из "формулы мира" можно согласиться лишь с одним пунктом - требованием "справедливости"."А справедливость и есть то, что существует на сегодняшний день - регионы, которые исторически являлись российскими, должны быть в составе России. И этот статус-кво надо закреплять", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html
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в мире, сергей цеков, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз
В мире, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, Киев, Украина, США, Евросоюз
12:01 15.11.2022
 
Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского

Сенатор Цеков о "формуле мира" Зеленского: он не уполномочен принимать серьезных решений

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" в выступлении на G20 с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен принимать никаких серьёзных решений по нынешней ситуации и не заинтересован в этом, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:39Специальная военная операция на Украине
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине
"Условия, которые он выдвигает, говорят о том, что к решению вопроса по ситуации на Украине он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран ЕС. Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые и неприемлемые требования", - заявил Цеков.
По словам сенатора, очевидно, что Зеленский не уполномочен принимать серьезные решения и участвовать в разрешении конфликта. "Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьёзно", - считает он.
Как подчеркнул Цеков, из "формулы мира" можно согласиться лишь с одним пунктом - требованием "справедливости".
"А справедливость и есть то, что существует на сегодняшний день - регионы, которые исторически являлись российскими, должны быть в составе России. И этот статус-кво надо закреплять", - заключил сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
 
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