https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831562290.html

Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского

Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 15.11.2022

Сенатор Цеков прокомментировал "формулу мира" Зеленского

Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" в выступлении на G20 с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:01

2022-11-15T12:01

2022-11-15T12:01

в мире

сергей цеков

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" в выступлении на G20 с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен принимать никаких серьёзных решений по нынешней ситуации и не заинтересован в этом, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры."Условия, которые он выдвигает, говорят о том, что к решению вопроса по ситуации на Украине он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран ЕС. Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые и неприемлемые требования", - заявил Цеков.По словам сенатора, очевидно, что Зеленский не уполномочен принимать серьезные решения и участвовать в разрешении конфликта. "Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьёзно", - считает он.Как подчеркнул Цеков, из "формулы мира" можно согласиться лишь с одним пунктом - требованием "справедливости"."А справедливость и есть то, что существует на сегодняшний день - регионы, которые исторически являлись российскими, должны быть в составе России. И этот статус-кво надо закреплять", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей цеков, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз