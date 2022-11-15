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В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута - РИА Новости, 15.11.2022
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В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута
В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута - РИА Новости, 15.11.2022
В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута
В Совете Федерации во вторник открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме, представила... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:36
2022-11-15T16:36
москва
виктор бут
алла бут
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общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации во вторник открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме, представила экспозиции его супруга Алла Бут, передает корреспондент РИА Новости.Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работа являются автопортретами самого Бута.Так, на выставке можно увидеть портрет Сталина, Сергея Королева, Андрея Миронова, Павла Луспекаева.Отвечая РИА Новости на вопрос, можно ли купить картины, Алла Бут рассказала, что "пока таких предложений не было, мы на эту тему не думали".По ее словам, если будут соответствующие предложения, "я подумаю и спрошу у Виктора".По мнению супруги Бута, для него каждая вещь в связи с тем, что она была написана в таких условиях - это эмоциональная привязка. "Наверное, каждая работа для него воспоминание", - полагает она.Алла Бут также рассказала, что была такая идея - сделать серию постеров или открыток "подарочных или отдавать, кто захочет, недорого".Она также сообщила, что последние четыре года Буту не разрешают заниматься живописью. Представленные на выставке работы Алла получила через сотрудников консульства во время их командировок из США в Россию.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html
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москва, виктор бут, алла бут, совет федерации рф, общество
Москва, Виктор Бут, Алла Бут, Совет Федерации РФ, Общество
16:36 15.11.2022
 
В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута

В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута, написанных в американской тюрьме

© РИА НовостиВыставка картин Виктора Бута в Москве
Выставка картин Виктора Бута в Москве
© РИА Новости
Выставка картин Виктора Бута в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации во вторник открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме, представила экспозиции его супруга Алла Бут, передает корреспондент РИА Новости.
Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работа являются автопортретами самого Бута.
Так, на выставке можно увидеть портрет Сталина, Сергея Королева, Андрея Миронова, Павла Луспекаева.
Отвечая РИА Новости на вопрос, можно ли купить картины, Алла Бут рассказала, что "пока таких предложений не было, мы на эту тему не думали".
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По ее словам, если будут соответствующие предложения, "я подумаю и спрошу у Виктора".
По мнению супруги Бута, для него каждая вещь в связи с тем, что она была написана в таких условиях - это эмоциональная привязка. "Наверное, каждая работа для него воспоминание", - полагает она.
Алла Бут также рассказала, что была такая идея - сделать серию постеров или открыток "подарочных или отдавать, кто захочет, недорого".
Она также сообщила, что последние четыре года Буту не разрешают заниматься живописью. Представленные на выставке работы Алла получила через сотрудников консульства во время их командировок из США в Россию.
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Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
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