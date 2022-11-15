https://ria.ru/20221115/vystavka-1831692474.html

В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута

В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута - РИА Новости, 15.11.2022

В Совфеде открылась выставка работ Виктора Бута

В Совете Федерации во вторник открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме, представила... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:36

2022-11-15T16:36

2022-11-15T16:36

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виктор бут

алла бут

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации во вторник открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме, представила экспозиции его супруга Алла Бут, передает корреспондент РИА Новости.Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работа являются автопортретами самого Бута.Так, на выставке можно увидеть портрет Сталина, Сергея Королева, Андрея Миронова, Павла Луспекаева.Отвечая РИА Новости на вопрос, можно ли купить картины, Алла Бут рассказала, что "пока таких предложений не было, мы на эту тему не думали".По ее словам, если будут соответствующие предложения, "я подумаю и спрошу у Виктора".По мнению супруги Бута, для него каждая вещь в связи с тем, что она была написана в таких условиях - это эмоциональная привязка. "Наверное, каждая работа для него воспоминание", - полагает она.Алла Бут также рассказала, что была такая идея - сделать серию постеров или открыток "подарочных или отдавать, кто захочет, недорого".Она также сообщила, что последние четыре года Буту не разрешают заниматься живописью. Представленные на выставке работы Алла получила через сотрудников консульства во время их командировок из США в Россию.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830382617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, виктор бут, алла бут, совет федерации рф, общество