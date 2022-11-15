В Совфеде прокомментировали предложения Зеленского по урегулированию
Сенатор Косачев: предложения Зеленского по урегулированию не включают нейтралитет Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Предложения Владимира Зеленского о мирном урегулировании не содержат пункта о нейтральном статусе страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. Его предложение состоит из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
"В формуле Зеленского из 10 пунктов нет главного и самого важного и для нас, россиян, и для русских, русскоязычных и всех других "некоренных" народов пока еще Украины, а именно гарантий выполнения двух ключевых положений Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 (года), исходя из которых Россия признавала Украину в ее административных границах СССР", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
В частности, Украинская ССР провозгласила о "своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия", напомнил Косачев. Кроме того, Украинская ССР обязалась обеспечивать равенство перед законом всех граждан Республики, "независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств", отметил политик.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.