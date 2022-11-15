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В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца - РИА Новости, 15.11.2022
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В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца
В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца - РИА Новости, 15.11.2022
В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца
Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне в Ленинградской области, заведено дело, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:57
2022-11-15T17:58
происшествия
ленинградская область
волховский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне в Ленинградской области, заведено дело, сообщается на сайте СУСК по региону.По данным ведомства, на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района среди мусора найдено тело новорожденной девочки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что уже осмотрено место происшествия и допрошены свидетели.
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ленинградская область
волховский район
россия
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происшествия, ленинградская область, волховский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Волховский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:57 15.11.2022 (обновлено: 17:58 15.11.2022)
 
В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца

В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело новорожденной девочки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне в Ленинградской области, заведено дело, сообщается на сайте СУСК по региону.
По данным ведомства, на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района среди мусора найдено тело новорожденной девочки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что уже осмотрено место происшествия и допрошены свидетели.
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ПроисшествияЛенинградская областьВолховский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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