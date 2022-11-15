https://ria.ru/20221115/telo-1831722712.html

В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца

В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца - РИА Новости, 15.11.2022

В Ленинградской области на мусорном полигоне нашли тело младенца

Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне в Ленинградской области, заведено дело, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:57

2022-11-15T17:57

2022-11-15T17:58

происшествия

ленинградская область

волховский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне в Ленинградской области, заведено дело, сообщается на сайте СУСК по региону.По данным ведомства, на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района среди мусора найдено тело новорожденной девочки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что уже осмотрено место происшествия и допрошены свидетели.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

ленинградская область

волховский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, волховский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)