https://ria.ru/20221115/tatarstan-1831777597.html
Татарстан разрабатывает стратегию научно-технологического развития
Татарстан разрабатывает стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 15.11.2022
Татарстан разрабатывает стратегию научно-технологического развития
Татарстан разрабатывает стратегию и программу научно-технологического развития, республика должна вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:48
2022-11-15T21:48
2022-11-15T21:48
республика татарстан
рустам минниханов
россия
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Татарстан разрабатывает стратегию и программу научно-технологического развития, республика должна вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов подчеркнул, что перед республикой стоит важная задача – вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень. Он напомнил, что президент России поставил стратегическую цель – обеспечить достижение настоящего технологического суверенитета"."У Татарстана есть все необходимое для того, чтобы внести весомый вклад в общее дело. Первое – это мощный научно-технологический потенциал. Вузы и научные учреждения, находящиеся на территории республики, представлены во всех ключевых мероприятиях нацпроекта "Наука и университеты" и других инициатив технологического развития. Второе – республике воссоздается полноценная система формирования исследовательских и инженерных компетенций по всей цепочке непрерывного образования, начиная со школы", - пояснил Минниханов.По словам главы республики, Татарстан также располагает развитой инфраструктурой, которая потенциально способна обеспечить коммерциализацию результатов научных исследований и разработок. Она объединяет две особые экономические зоны, пять ТОСЭР, восемь технопарковых структур, а также фонды поддержки инновационной и предпринимательской деятельности. В текущем году региональная инновационная система пополнилась вузовской стартап-студией, которая создается на базе Казанского федерального университета.В готовящихся стратегии и госпрограмме научно-технологического развития Татарстана сделан упор на потенциал 15 признанных на федеральном и международном уровнях опорных научных школ Татарстана. В первую очередь, это школы по нефтегазовому направлению, АПК, химическим технологиям. Ключевыми направлениями программы в частности должны стать развитие естественно-научного образования, создание условий для карьерного роста и самореализации молодых ученых, популяризация и продвижение науки, внедрение инновационных ваучеров для стимулирования научно-технологического развития, поддержка и стимулирование изобретательской деятельности, реструктуризация и развитие новых направлений промышленности.
https://ria.ru/20221013/sotrudnichestvo-1823710686.html
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рустам минниханов, россия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия
Татарстан разрабатывает стратегию научно-технологического развития
Минниханов заявил, что Татарстан разрабатывает стратегию научно-технологического развития
КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Татарстан разрабатывает стратегию и программу научно-технологического развития, республика должна вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"В течение всего текущего года внимание экспертного сообщества Татарстана было сосредоточено на подготовке стратегии и программы научно-технологического развития региона. Рассматриваемые проекты отражают консолидированную позицию и общее мнение всего научного сообщества Татарстана", - сказал Минниханова на заседании совета при президенте Татарстана по образованию и науке.
Минниханов подчеркнул, что перед республикой стоит важная задача – вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень. Он напомнил, что президент России
поставил стратегическую цель – обеспечить достижение настоящего технологического суверенитета".
"У Татарстана есть все необходимое для того, чтобы внести весомый вклад в общее дело. Первое – это мощный научно-технологический потенциал. Вузы и научные учреждения, находящиеся на территории республики, представлены во всех ключевых мероприятиях нацпроекта "Наука и университеты" и других инициатив технологического развития. Второе – республике воссоздается полноценная система формирования исследовательских и инженерных компетенций по всей цепочке непрерывного образования, начиная со школы", - пояснил Минниханов.
По словам главы республики, Татарстан также располагает развитой инфраструктурой, которая потенциально способна обеспечить коммерциализацию результатов научных исследований и разработок. Она объединяет две особые экономические зоны, пять ТОСЭР, восемь технопарковых структур, а также фонды поддержки инновационной и предпринимательской деятельности. В текущем году региональная инновационная система пополнилась вузовской стартап-студией, которая создается на базе Казанского федерального университета.
В готовящихся стратегии и госпрограмме научно-технологического развития Татарстана сделан упор на потенциал 15 признанных на федеральном и международном уровнях опорных научных школ Татарстана. В первую очередь, это школы по нефтегазовому направлению, АПК, химическим технологиям. Ключевыми направлениями программы в частности должны стать развитие естественно-научного образования, создание условий для карьерного роста и самореализации молодых ученых, популяризация и продвижение науки, внедрение инновационных ваучеров для стимулирования научно-технологического развития, поддержка и стимулирование изобретательской деятельности, реструктуризация и развитие новых направлений промышленности.