Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал: США не позволят Украине победить - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/ssha-1831744692.html
Американский генерал: США не позволят Украине победить
Американский генерал: США не позволят Украине победить - РИА Новости, 15.11.2022
Американский генерал: США не позволят Украине победить
Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business заявил, что США на данный момент не заинтересованы в победе Украины в конфликте. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:47
2022-11-15T20:23
сергей суровикин
сергей шойгу
сша
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business заявил, что США на данный момент не заинтересованы в победе Украины в конфликте."Я не думаю, что мы позволим (победить. — Прим. ред). Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS", — сказал Келлог ведущему.Генерал также отметил, что решение российского командования отвести войска России на левый берег Днепра было продуманным."Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход", — заявил Келлог.Келлог добавил, что разрушение Антоновского моста создало "огромное препятствие" для ВСУ, а наступление зимы даст Вооруженным силам России преимущество, так как позволит перегруппироваться."Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы", — заключил Келлог.Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября о решении выстроить оборону на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Перед этим власти провели эвакуацию мирного населения.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831697285.html
https://ria.ru/20221115/ssha-1831608289.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей суровикин, сергей шойгу, сша, россия, вооруженные силы украины
Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, США, Россия, Вооруженные силы Украины
18:47 15.11.2022 (обновлено: 20:23 15.11.2022)
 
Американский генерал: США не позволят Украине победить

Генерал-лейтенант в отставке Келлог заявил, что США не хотят победы Украины над Россией

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business заявил, что США на данный момент не заинтересованы в победе Украины в конфликте.
"Я не думаю, что мы позволим (победить. — Прим. ред). Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS", — сказал Келлог ведущему.
Генерал также отметил, что решение российского командования отвести войска России на левый берег Днепра было продуманным.
"Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход", — заявил Келлог.
Келлог добавил, что разрушение Антоновского моста создало "огромное препятствие" для ВСУ, а наступление зимы даст Вооруженным силам России преимущество, так как позволит перегруппироваться.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 16:49
В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины
"Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы", — заключил Келлог.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября о решении выстроить оборону на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Перед этим власти провели эвакуацию мирного населения.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Вчера, 13:40
США с союзниками стравливают народы, заявил Патрушев
 
Сергей СуровикинСергей ШойгуСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала