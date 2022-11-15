18:47 15.11.2022 (обновлено: 20:23 15.11.2022)
Американский генерал: США не позволят Украине победить
Генерал-лейтенант в отставке Келлог заявил, что США не хотят победы Украины над Россией
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business заявил, что США на данный момент не заинтересованы в победе Украины в конфликте.
"Я не думаю, что мы позволим (победить. — Прим. ред). Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS", — сказал Келлог ведущему.
Генерал также отметил, что решение российского командования отвести войска России на левый берег Днепра было продуманным.
"Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход", — заявил Келлог.
Келлог добавил, что разрушение Антоновского моста создало "огромное препятствие" для ВСУ, а наступление зимы даст Вооруженным силам России преимущество, так как позволит перегруппироваться.
"Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы", — заключил Келлог.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября о решении выстроить оборону на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Перед этим власти провели эвакуацию мирного населения.