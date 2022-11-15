https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831514155.html

Киев бросил основные силы на Луганское направление, заявили в ЛНР

Киев бросил основные силы на Луганское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022

Киев бросил основные силы на Луганское направление, заявили в ЛНР

Киев бросает основные силы на луганское направление, так как считает его одним из приоритетных, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:02

2022-11-15T09:02

2022-11-15T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Киев бросает основные силы на луганское направление, так как считает его одним из приоритетных, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее он заявил о безуспешных попытках украинских войск прорвать оборону ЛНР, а также стягивании бронетехники на нескольких участках линии боевого соприкосновения."Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление", - сказал Марочко.По его словам, украинское командование на данный момент рассматривает ведение боевых действий в направлении ЛНР, как одно из приоритетных.

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831510153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, киев