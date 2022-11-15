https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831510153.html

Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР

Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022

Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР

Украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:21

2022-11-15T08:21

2022-11-15T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

киев

луганская народная республика

сватово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_5bbc1da50af1de38249875621f1542a5.jpg

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он.По словам представителей ЛНР, ВСУ регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населенные пункты."Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление", — добавил Марочко.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Его население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.

https://ria.ru/20221114/donetsk-1831442965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

луганская народная республика

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, киев, луганская народная республика, сватово