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Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831510153.html
Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР
Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР
Украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:21
2022-11-15T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
киев
луганская народная республика
сватово
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он.По словам представителей ЛНР, ВСУ регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населенные пункты."Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление", — добавил Марочко.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Его население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831442965.html
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в мире, андрей марочко, киев, луганская народная республика, сватово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Киев, Луганская Народная Республика, Сватово
08:21 15.11.2022 (обновлено: 09:23 15.11.2022)
 
Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Киев стягивает технику на нескольких участках фронта

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он.
По словам представителей ЛНР, ВСУ регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населенные пункты.
"Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление", — добавил Марочко.
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Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной.
Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Его население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоКиевЛуганская Народная РеспубликаСватово
 
 
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