08:21 15.11.2022 (обновлено: 09:23 15.11.2022)
Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта, заявили в ЛНР
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Киев стягивает технику на нескольких участках фронта
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он.
По словам представителей ЛНР, ВСУ регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населенные пункты.
"Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление", — добавил Марочко.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной.
Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Его население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.