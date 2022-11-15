https://ria.ru/20221115/shkola-1831554328.html

Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки

Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки - РИА Новости, 15.11.2022

Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки

Необходимо возрождать в школах уроки начальной военной подготовки и выстраивать уроки в логике воспитания патриотизма, создавая для детей образы солдат-героев,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:34

2022-11-15T11:34

2022-11-15T11:34

общество

россия

мария львова-белова

школа

дети

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо возрождать в школах уроки начальной военной подготовки и выстраивать уроки в логике воспитания патриотизма, создавая для детей образы солдат-героев, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее пресс-служба министерства просвещения России информировала, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал министр просвещения России Сергей Кравцов."Это, однозначно, нужно возрождать, но в призме того, что ты в будущем - защитник своей Родины, и ты должен быть к этому готов. Не то, что тебе интересно разобрать автомат, пострелять - сам процесс - а если мы это будем выстраивать в логике защиты, патриотизма, то, конечно, это даст свои положительные результаты", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, стоит ли возрождать в школах уроки начальной военной подготовки.Львова-Белова отметила, что для детей нужно "создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти". Ими, по словам омбудсмена, являются люди, "которые, свою жизнь не жалея, служат своей стране".

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, мария львова-белова, школа, дети