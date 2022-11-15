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Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки - РИА Новости, 15.11.2022
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Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки
Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки - РИА Новости, 15.11.2022
Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки
Необходимо возрождать в школах уроки начальной военной подготовки и выстраивать уроки в логике воспитания патриотизма, создавая для детей образы солдат-героев,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:34
2022-11-15T11:34
общество
россия
мария львова-белова
школа
дети
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо возрождать в школах уроки начальной военной подготовки и выстраивать уроки в логике воспитания патриотизма, создавая для детей образы солдат-героев, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее пресс-служба министерства просвещения России информировала, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал министр просвещения России Сергей Кравцов."Это, однозначно, нужно возрождать, но в призме того, что ты в будущем - защитник своей Родины, и ты должен быть к этому готов. Не то, что тебе интересно разобрать автомат, пострелять - сам процесс - а если мы это будем выстраивать в логике защиты, патриотизма, то, конечно, это даст свои положительные результаты", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, стоит ли возрождать в школах уроки начальной военной подготовки.Львова-Белова отметила, что для детей нужно "создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти". Ими, по словам омбудсмена, являются люди, "которые, свою жизнь не жалея, служат своей стране".
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общество, россия, мария львова-белова, школа, дети
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Школа, Дети
11:34 15.11.2022
 
Детский омбудсмен поддержала идею возвращения в школы военной подготовки

Омбудсмен Львова-Белова поддержала идею возвращения в школы начальной военной подготовки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКадет на занятиях по военной подготовке в Луганском казачьем кадетском корпусе
Кадет на занятиях по военной подготовке в Луганском казачьем кадетском корпусе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кадет на занятиях по военной подготовке в Луганском казачьем кадетском корпусе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо возрождать в школах уроки начальной военной подготовки и выстраивать уроки в логике воспитания патриотизма, создавая для детей образы солдат-героев, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее пресс-служба министерства просвещения России информировала, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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"Это, однозначно, нужно возрождать, но в призме того, что ты в будущем - защитник своей Родины, и ты должен быть к этому готов. Не то, что тебе интересно разобрать автомат, пострелять - сам процесс - а если мы это будем выстраивать в логике защиты, патриотизма, то, конечно, это даст свои положительные результаты", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, стоит ли возрождать в школах уроки начальной военной подготовки.
Львова-Белова отметила, что для детей нужно "создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти". Ими, по словам омбудсмена, являются люди, "которые, свою жизнь не жалея, служат своей стране".
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ОбществоРоссияМария Львова-БеловаШколаДети
 
 
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