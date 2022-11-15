https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510285.html
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости, 15.11.2022
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:25
2022-11-15T08:25
2022-11-15T08:25
си цзиньпин
китай
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_0:116:3135:1879_1920x0_80_0_0_1e07467f34186c9b17c5cd5c216dc0fa.jpg
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, решение этих проблем можно найти путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком, а также выстраивая партнерские отношения по основным товарам, создавая открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены.Вместе с тем Си Цзиньпин заявил о том, что в процессе сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии необходимо учитывать все факторы для гарантии того, что этот переход не повлияет на экономику и материальные условия жизни людей.
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831502353.html
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831508740.html
китай
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a4ff8e0d977635c072145fe6f180d94d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции и ограничения на техсотрудничество
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали
15-16 ноября.
"Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, решение этих проблем можно найти путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком, а также выстраивая партнерские отношения по основным товарам, создавая открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены.
"Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", - указал он.
Вместе с тем Си Цзиньпин заявил о том, что в процессе сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии необходимо учитывать все факторы для гарантии того, что этот переход не повлияет на экономику и материальные условия жизни людей.