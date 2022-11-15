https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510285.html

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости, 15.11.2022

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:25

2022-11-15T08:25

2022-11-15T08:25

си цзиньпин

китай

бали

большая двадцатка

саммит g20

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_0:116:3135:1879_1920x0_80_0_0_1e07467f34186c9b17c5cd5c216dc0fa.jpg

ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, решение этих проблем можно найти путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком, а также выстраивая партнерские отношения по основным товарам, создавая открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены.Вместе с тем Си Цзиньпин заявил о том, что в процессе сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии необходимо учитывать все факторы для гарантии того, что этот переход не повлияет на экономику и материальные условия жизни людей.

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831502353.html

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831508740.html

китай

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире