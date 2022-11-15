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Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости, 15.11.2022
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Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости, 15.11.2022
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:25
2022-11-15T08:25
си цзиньпин
китай
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, решение этих проблем можно найти путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком, а также выстраивая партнерские отношения по основным товарам, создавая открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены.Вместе с тем Си Цзиньпин заявил о том, что в процессе сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии необходимо учитывать все факторы для гарантии того, что этот переход не повлияет на экономику и материальные условия жизни людей.
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831502353.html
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831508740.html
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си цзиньпин, китай, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
08:25 15.11.2022
 
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции и ограничения на техсотрудничество

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на саммите G20, призвал противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 05:17
Си Цзиньпин выступил за прекращение огня на Украине и начало переговоров
"Продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, решение этих проблем можно найти путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком, а также выстраивая партнерские отношения по основным товарам, создавая открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены.
"Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", - указал он.
Вместе с тем Си Цзиньпин заявил о том, что в процессе сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии необходимо учитывать все факторы для гарантии того, что этот переход не повлияет на экономику и материальные условия жизни людей.
Молодой человек напротив пресс-центра во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:04
В проекте декларации G20 есть пункт о несогласии с санкциями, сообщили СМИ
 
Си ЦзиньпинКитайБалиБольшая двадцаткаСаммит G20В мире
 
 
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