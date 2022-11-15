https://ria.ru/20221115/reysy-1831615228.html

Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация

Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация - РИА Новости, 15.11.2022

Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация

Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше. Об этом заявили в Росавиации после встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом республики... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:09

2022-11-15T15:09

2022-11-15T15:09

туризм

россия

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

красное море

авиарейсы

авиасообщение

новости - туризм

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше. Об этом заявили в Росавиации после встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом республики Назихом Нагари."В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полетных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что страны планируют также заключить соглашение о летной годности, которое будет способствовать развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.Сейчас рейсы на курорты Красного моря есть из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких российских регионов. Стоимость билетов стартует от 10 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html

россия

египет

красное море

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), красное море, авиарейсы, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы