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Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
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Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация
Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация - РИА Новости, 15.11.2022
Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация
Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше. Об этом заявили в Росавиации после встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом республики... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:09
2022-11-15T15:09
туризм
россия
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
красное море
авиарейсы
авиасообщение
новости - туризм
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше. Об этом заявили в Росавиации после встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом республики Назихом Нагари."В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полетных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что страны планируют также заключить соглашение о летной годности, которое будет способствовать развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.Сейчас рейсы на курорты Красного моря есть из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких российских регионов. Стоимость билетов стартует от 10 тысяч рублей в одну сторону.
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египет
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россия, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), красное море, авиарейсы, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Россия, Египет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Красное море, авиарейсы, Авиасообщение, Новости - Туризм, Туризм, туристы
15:09 15.11.2022
 
Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявила Росавиация

В Росавиации сообщили о планах по увеличению количества рейсов в Египет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше. Об этом заявили в Росавиации после встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом республики Назихом Нагари.
"В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полетных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ", — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что страны планируют также заключить соглашение о летной годности, которое будет способствовать развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.
Сейчас рейсы на курорты Красного моря есть из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких российских регионов. Стоимость билетов стартует от 10 тысяч рублей в одну сторону.
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9 ноября, 08:00Туризм
Самое красивое море и низкие цены: чем удивит Египет в этом сезоне
 
ТуризмРоссияЕгипетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Красное мореавиарейсыАвиасообщениеНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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