https://ria.ru/20221115/rebenok-1831605058.html

На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка

На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка - РИА Новости, 15.11.2022

На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка

Следователи начали проверку по публикации СМИ о том, что на улице в Благовещенске оказался замечен раздетый босой ребенок, сообщает управление СК РФ по Амурской РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:32

2022-11-15T13:32

2022-11-15T13:32

дети

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по публикации СМИ о том, что на улице в Благовещенске оказался замечен раздетый босой ребенок, сообщает управление СК РФ по Амурской области."По изложенным в сообщении фактам следственным отделом по Благовещенску ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в релизе.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во вторник днем в районе пятой стройки Благовещенска. Со слов очевидцев, мальчик семи лет забежал в магазин в одних штанах. Неравнодушные задержали ребенка до прибытия полиции и скорой помощи, а также пытались найти его родителей. Спустя некоторое время объявилась его мать, по словам очевидцев - нетрезвая.Следователи дадут правовую оценку методам воспитания в семье, изучат семейно-бытовые условия, в которых живет ребенок, а также работу местной системы профилактики.В амурском управлении МВД сообщили, что сейчас с мальчиком работает инспекция по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221115/tuva-1831525504.html

https://ria.ru/20221115/detsad-1831541203.html

благовещенск

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, происшествия, благовещенск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)