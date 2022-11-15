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На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка - РИА Новости, 15.11.2022
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На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка
На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка - РИА Новости, 15.11.2022
На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка
Следователи начали проверку по публикации СМИ о том, что на улице в Благовещенске оказался замечен раздетый босой ребенок, сообщает управление СК РФ по Амурской РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:32
2022-11-15T13:32
дети
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по публикации СМИ о том, что на улице в Благовещенске оказался замечен раздетый босой ребенок, сообщает управление СК РФ по Амурской области."По изложенным в сообщении фактам следственным отделом по Благовещенску ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в релизе.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во вторник днем в районе пятой стройки Благовещенска. Со слов очевидцев, мальчик семи лет забежал в магазин в одних штанах. Неравнодушные задержали ребенка до прибытия полиции и скорой помощи, а также пытались найти его родителей. Спустя некоторое время объявилась его мать, по словам очевидцев - нетрезвая.Следователи дадут правовую оценку методам воспитания в семье, изучат семейно-бытовые условия, в которых живет ребенок, а также работу местной системы профилактики.В амурском управлении МВД сообщили, что сейчас с мальчиком работает инспекция по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20221115/tuva-1831525504.html
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дети, происшествия, благовещенск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Дети, Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:32 15.11.2022
 
На улице в Благовещенске заметили раздетого босого ребенка

СК начал проверку после сообщений СМИ о раздетом босом ребенке на улице в Благовещенске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по публикации СМИ о том, что на улице в Благовещенске оказался замечен раздетый босой ребенок, сообщает управление СК РФ по Амурской области.
"По изложенным в сообщении фактам следственным отделом по Благовещенску ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в релизе.
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Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во вторник днем в районе пятой стройки Благовещенска. Со слов очевидцев, мальчик семи лет забежал в магазин в одних штанах. Неравнодушные задержали ребенка до прибытия полиции и скорой помощи, а также пытались найти его родителей. Спустя некоторое время объявилась его мать, по словам очевидцев - нетрезвая.
Следователи дадут правовую оценку методам воспитания в семье, изучат семейно-бытовые условия, в которых живет ребенок, а также работу местной системы профилактики.
В амурском управлении МВД сообщили, что сейчас с мальчиком работает инспекция по делам несовершеннолетних.
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ДетиПроисшествияБлаговещенскРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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