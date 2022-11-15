https://ria.ru/20221115/pvo-1831620895.html
Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО
Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО
Прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами ПВО и контрбатарейной борьбы надо усилить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:12
2022-11-15T14:12
2022-11-15T14:12
николай патрушев
россия
брянск
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами ПВО и контрбатарейной борьбы надо усилить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе.
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николай патрушев, россия, брянск
Николай Патрушев, Россия, Брянск
Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО
Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО для защиты критически важных объектов