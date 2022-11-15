https://ria.ru/20221115/pvo-1831620895.html

Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО

Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО

Прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами ПВО и контрбатарейной борьбы надо усилить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:12

2022-11-15T14:12

2022-11-15T14:12

николай патрушев

россия

брянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/54/1551845440_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_67fdf6089d5798795fc80943238243b4.jpg

БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами ПВО и контрбатарейной борьбы надо усилить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе.

https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html

россия

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай патрушев, россия, брянск