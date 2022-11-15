https://ria.ru/20221115/putin-1831679918.html

Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю

Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю - РИА Новости, 15.11.2022

Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю

Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы, соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:18

2022-11-15T16:18

2022-11-15T18:24

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы, соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.В документах указана идентичная формулировка — "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества".С таким предложением сегодня ранее выступил глава Российской академии наук Геннадий Красников. Он уточнил, что обращения этих населенных пунктов прошли экспертизу в РАН.Кроме того, девяти городам — Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску — за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне присвоено звание "Город трудовой доблести". Отмечается, что жители этих населенных пунктов обеспечили "бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях".В Советском Союзе существовало звание "Город-герой" и сохранено в постсоветских странах. В России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.

https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html

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Путин: "Города новых субъектов РФ представлены для присвоения почетных званий" "Как вы знаете, процесс присвоения званий "Город воинской славы" был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа". 2022-11-15T16:18 true PT0M46S

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Дарья Буймова

мелитополь, мариуполь, общество