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Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу - РИА Новости, 15.11.2022
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Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу
Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу - РИА Новости, 15.11.2022
Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу
Запад, вводя против России новые санкции, все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя, которые могут привести к развалу Евросоюза, заявил РИА РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T07:58
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владимир миловидов
россия
венгрия
сша
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запад, вводя против России новые санкции, все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя, которые могут привести к развалу Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов."Либо к развалу Евросоюза, либо наоборот к тому, что каждая европейская страна потеряет в итоге суверенитет в финансовой сфере, поскольку будет создан единый бюджет Евросоюза", - добавил эксперт.На нарастающие внутренние противоречия в ЕС и в США, по его словам, все больше оказывает давление экономический фактор."Повсеместно растут цены на продукты питания, одежду, энергию, в Евросоюзе инфляция перевалила за 10%, в Штатах - выше 8%. Если брать Прибалтику, Восточную Европу, то там в отдельных странах она вообще уже под 25%", - заметил заместитель директора ИМЭМО. "Или возьмем, к примеру, Венгрию. Если Будапешт сейчас пойдет на все те условия, которые диктует Брюссель, то Венгрия прекратит свое существование как страна, так как у них просто кончатся деньги", - полагает эксперт.Все это, считает Миловидов, приведет к тому, что рано или поздно на правительства начнется давление снизу. "Оно в общем-то уже происходит в некоторых странах, где люди выходят на демонстрации с призывами к властям прекратить вводить санкции против России и (также прекратить - ред.) выделять многочисленные суммы на помощь Украине", - заключил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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владимир миловидов, россия, венгрия, сша, российская академия наук, евросоюз
Владимир Миловидов, Россия, Венгрия, США, Российская академия наук, Евросоюз
07:58 15.11.2022 (обновлено: 11:16 15.11.2022)
 
Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу

Эксперт ИМЭМО: Запад сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя из-за России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запад, вводя против России новые санкции, все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя, которые могут привести к развалу Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов.
"Объявляя все новые санкции – сейчас они готовятся уже к девятому пакету – Запад все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя. Эти разногласия настолько серьезны, что в будущем могут привести не просто к глобальным, а к революционным переменам", - сказал он.
"Либо к развалу Евросоюза, либо наоборот к тому, что каждая европейская страна потеряет в итоге суверенитет в финансовой сфере, поскольку будет создан единый бюджет Евросоюза", - добавил эксперт.
На нарастающие внутренние противоречия в ЕС и в США, по его словам, все больше оказывает давление экономический фактор.
"Повсеместно растут цены на продукты питания, одежду, энергию, в Евросоюзе инфляция перевалила за 10%, в Штатах - выше 8%. Если брать Прибалтику, Восточную Европу, то там в отдельных странах она вообще уже под 25%", - заметил заместитель директора ИМЭМО. "Или возьмем, к примеру, Венгрию. Если Будапешт сейчас пойдет на все те условия, которые диктует Брюссель, то Венгрия прекратит свое существование как страна, так как у них просто кончатся деньги", - полагает эксперт.
Все это, считает Миловидов, приведет к тому, что рано или поздно на правительства начнется давление снизу. "Оно в общем-то уже происходит в некоторых странах, где люди выходят на демонстрации с призывами к властям прекратить вводить санкции против России и (также прекратить - ред.) выделять многочисленные суммы на помощь Украине", - заключил он.
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