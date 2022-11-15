https://ria.ru/20221115/protivorechiya-1831508521.html

Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу

Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу - РИА Новости, 15.11.2022

Эксперт: накал противоречий в ЕC из-за России может привести к его развалу

Запад, вводя против России новые санкции, все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя, которые могут привести к развалу Евросоюза, заявил РИА РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T07:58

2022-11-15T07:58

2022-11-15T11:16

владимир миловидов

россия

венгрия

сша

российская академия наук

евросоюз

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запад, вводя против России новые санкции, все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя, которые могут привести к развалу Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов."Либо к развалу Евросоюза, либо наоборот к тому, что каждая европейская страна потеряет в итоге суверенитет в финансовой сфере, поскольку будет создан единый бюджет Евросоюза", - добавил эксперт.На нарастающие внутренние противоречия в ЕС и в США, по его словам, все больше оказывает давление экономический фактор."Повсеместно растут цены на продукты питания, одежду, энергию, в Евросоюзе инфляция перевалила за 10%, в Штатах - выше 8%. Если брать Прибалтику, Восточную Европу, то там в отдельных странах она вообще уже под 25%", - заметил заместитель директора ИМЭМО. "Или возьмем, к примеру, Венгрию. Если Будапешт сейчас пойдет на все те условия, которые диктует Брюссель, то Венгрия прекратит свое существование как страна, так как у них просто кончатся деньги", - полагает эксперт.Все это, считает Миловидов, приведет к тому, что рано или поздно на правительства начнется давление снизу. "Оно в общем-то уже происходит в некоторых странах, где люди выходят на демонстрации с призывами к властям прекратить вводить санкции против России и (также прекратить - ред.) выделять многочисленные суммы на помощь Украине", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/putin-1825524691.html

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владимир миловидов, россия, венгрия, сша, российская академия наук, евросоюз