Рейтинг@Mail.ru
Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/premiya-1831650334.html
Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора
Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора - РИА Новости, 15.11.2022
Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора
Свыше 45 тысяч работ детей из России и еще 33 зарубежных стран представлены в этом году на II Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого",... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:20
2022-11-15T16:22
общество
светлана радионова
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
виктория абрамченко
экология
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831660002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee6a631373e0983b60265cf2433c4df.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Свыше 45 тысяч работ детей из России и еще 33 зарубежных стран представлены в этом году на II Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Она отметила, что в первый год на соискание премии поступило 9 тысяч заявок.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Жюри премии возглавляет вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Имена победителей будут названы 24 ноября.По словам главы Росприроднадзора, первенство по числу работ, поступивших из регионов России, второй год удерживает Краснодарский край, откуда поступило почти 2300 заявок – в четыре раза больше, чем в первом сезоне. В пятерку лидеров вошли также Ростовская, Челябинская, Новосибирская области и Москва.Радионова также сообщила, что на премию поступило более тысячи работ из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющих четыре континента, в том числе из Великобритании, США, Эстонии, Перу, Эквадора, Китая, ОАЭ и других."В этом году мы получили работы из 11 новых стран – Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии. Дети из африканского континента в этом году принимают участие в нашей премии впервые", – привели в пресс-службе Росприроднадзора ее слова.Много работ пришло из китайского города Гуанчжоу, дети, наставником которых является Тан Чжихуа, подготовили более 300 рисунков. Активно участвуют в проекте страны Латинской Америки, к примеру, только из Венесуэлы пришло более 70 работ. Участник из Боливии в своем видеоролике рассказал об уникальном озере Титикака, участники из Панамы обратили внимание на проблему углеродного следа в животноводстве, а семья из Перу сделала материал о жизни племени индейцев Янеша, известного тем, что издавна оберегает первозданную природу, сказала глава Росприроднадзора.Также она отметила, что значительный рост заявок – в 14 раз – произошёл в номинации "Экошкола". По словам Радионовой, в премии "Экология – дело каждого" активно участвуют воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида. В этом году ребята из этих учреждений прислали более 2,2 тысячи работ, что в 12 раз больше прошлогоднего показателя, а число вовлеченных в проект таких учреждений выросло шестикратно и превысило 350.
https://ria.ru/20221020/premiya-1825370889.html
https://ria.ru/20221102/urugvay-1828721356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831660002_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_bb95ce94a8910758f3c0b5214606adcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), виктория абрамченко, экология, экология в россии
Общество, Светлана Радионова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Виктория Абрамченко, Экология, Экология в России
15:20 15.11.2022 (обновлено: 16:22 15.11.2022)
 

Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора

© Фото : РосприроднадзорСвыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора
Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Росприроднадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Свыше 45 тысяч работ детей из России и еще 33 зарубежных стран представлены в этом году на II Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она отметила, что в первый год на соискание премии поступило 9 тысяч заявок.
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Жюри премии возглавляет вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Имена победителей будут названы 24 ноября.
По словам главы Росприроднадзора, первенство по числу работ, поступивших из регионов России, второй год удерживает Краснодарский край, откуда поступило почти 2300 заявок – в четыре раза больше, чем в первом сезоне. В пятерку лидеров вошли также Ростовская, Челябинская, Новосибирская области и Москва.
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:15
Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей
Радионова также сообщила, что на премию поступило более тысячи работ из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющих четыре континента, в том числе из Великобритании, США, Эстонии, Перу, Эквадора, Китая, ОАЭ и других.
"В этом году мы получили работы из 11 новых стран – Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии. Дети из африканского континента в этом году принимают участие в нашей премии впервые", – привели в пресс-службе Росприроднадзора ее слова.
Много работ пришло из китайского города Гуанчжоу, дети, наставником которых является Тан Чжихуа, подготовили более 300 рисунков. Активно участвуют в проекте страны Латинской Америки, к примеру, только из Венесуэлы пришло более 70 работ. Участник из Боливии в своем видеоролике рассказал об уникальном озере Титикака, участники из Панамы обратили внимание на проблему углеродного следа в животноводстве, а семья из Перу сделала материал о жизни племени индейцев Янеша, известного тем, что издавна оберегает первозданную природу, сказала глава Росприроднадзора.
Также она отметила, что значительный рост заявок – в 14 раз – произошёл в номинации "Экошкола". По словам Радионовой, в премии "Экология – дело каждого" активно участвуют воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида. В этом году ребята из этих учреждений прислали более 2,2 тысячи работ, что в 12 раз больше прошлогоднего показателя, а число вовлеченных в проект таких учреждений выросло шестикратно и превысило 350.
Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 16:45
Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора
 
ОбществоСветлана РадионоваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Виктория АбрамченкоЭкологияЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала