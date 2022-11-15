15:20 15.11.2022 (обновлено: 16:22 15.11.2022)
Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора
© Фото : РосприроднадзорСвыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора
© Фото : Росприроднадзор
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Свыше 45 тысяч работ детей из России и еще 33 зарубежных стран представлены в этом году на II Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она отметила, что в первый год на соискание премии поступило 9 тысяч заявок.
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Жюри премии возглавляет вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Имена победителей будут названы 24 ноября.
По словам главы Росприроднадзора, первенство по числу работ, поступивших из регионов России, второй год удерживает Краснодарский край, откуда поступило почти 2300 заявок – в четыре раза больше, чем в первом сезоне. В пятерку лидеров вошли также Ростовская, Челябинская, Новосибирская области и Москва.
Много работ пришло из китайского города Гуанчжоу, дети, наставником которых является Тан Чжихуа, подготовили более 300 рисунков. Активно участвуют в проекте страны Латинской Америки, к примеру, только из Венесуэлы пришло более 70 работ. Участник из Боливии в своем видеоролике рассказал об уникальном озере Титикака, участники из Панамы обратили внимание на проблему углеродного следа в животноводстве, а семья из Перу сделала материал о жизни племени индейцев Янеша, известного тем, что издавна оберегает первозданную природу, сказала глава Росприроднадзора.
Также она отметила, что значительный рост заявок – в 14 раз – произошёл в номинации "Экошкола". По словам Радионовой, в премии "Экология – дело каждого" активно участвуют воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида. В этом году ребята из этих учреждений прислали более 2,2 тысячи работ, что в 12 раз больше прошлогоднего показателя, а число вовлеченных в проект таких учреждений выросло шестикратно и превысило 350.