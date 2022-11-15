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Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми - РИА Новости, 15.11.2022
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Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми
Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми - РИА Новости, 15.11.2022
Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми
Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, говорится в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:56
2022-11-15T19:56
общество
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, говорится в повестке заседания палаты.Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
19:56 15.11.2022
 
Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми в среду

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, говорится в повестке заседания палаты.
Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:02
Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий
 
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