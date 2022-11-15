https://ria.ru/20221115/posobie-1831762694.html

Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми - РИА Новости, 15.11.2022

Совфед рассмотрит закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, говорится в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:56

2022-11-15T19:56

2022-11-15T19:56

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, говорится в повестке заседания палаты.Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.

https://ria.ru/20221110/posobiya-1830546063.html

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общество, совет федерации рф