Рейтинг@Mail.ru
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома" - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/polsha-1831566157.html
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома"
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома" - РИА Новости, 15.11.2022
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома"
Польша пока не имеет законодательного инструмента для того, чтобы конфисковать активы "Газпрома", находящееся на территории республики, но готовит... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:09
2022-11-15T12:09
в мире
польша
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Польша пока не имеет законодательного инструмента для того, чтобы конфисковать активы "Газпрома", находящееся на территории республики, но готовит соответствующие изменения конституции, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.В понедельник польские власти сообщили о введении принудительного управления активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа"."Я хотел бы разъяснить. Для такого типа решений (конфискации – ред.) необходимо изменение конституции. Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет такой возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины. Это будет возможно только после изменения конституции", - сказал Мюллер.Он уточнил, что правящая партия Польши "Право и справедливость уже подготовила соответствующий законопроект о внесении ряда изменений в конституцию, но для его принятия нуждается в поддержке оппозиции. "Такой проект изменения конституции есть в Сейме. Мы готовы его представить на голосование, но только в ситуации, если оппозиция декларирует, что такой проект будет рассмотрен позитивно. Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", - сказал он.По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.Ранее Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, занимающейся поставками сжиженного природного газа и пропан-бутана и с апреля находящейся под польскими национальными санкциями.
https://ria.ru/20221115/polsha-1831548898.html
https://ria.ru/20221115/ssora-1831500059.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, газпром, россия
В мире, Польша, Газпром, Россия
12:09 15.11.2022
 
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома"

Польша готова менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома" на территории страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Польша пока не имеет законодательного инструмента для того, чтобы конфисковать активы "Газпрома", находящееся на территории республики, но готовит соответствующие изменения конституции, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
В понедельник польские власти сообщили о введении принудительного управления активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".
Участница марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. 10 июля 2016 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:18
В Польше отказались считать вопрос "бандеровского культа убийц" закрытым
"Я хотел бы разъяснить. Для такого типа решений (конфискации – ред.) необходимо изменение конституции. Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет такой возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины. Это будет возможно только после изменения конституции", - сказал Мюллер.
Он уточнил, что правящая партия Польши "Право и справедливость уже подготовила соответствующий законопроект о внесении ряда изменений в конституцию, но для его принятия нуждается в поддержке оппозиции. "Такой проект изменения конституции есть в Сейме. Мы готовы его представить на голосование, но только в ситуации, если оппозиция декларирует, что такой проект будет рассмотрен позитивно. Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", - сказал он.
Военнослужащие в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 03:55
СМИ: Польшу с Германией рассорила помощь Украине
По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
Ранее Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, занимающейся поставками сжиженного природного газа и пропан-бутана и с апреля находящейся под польскими национальными санкциями.
 
В миреПольшаГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала