https://ria.ru/20221115/polsha-1831566157.html
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома"
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома" - РИА Новости, 15.11.2022
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома"
Польша пока не имеет законодательного инструмента для того, чтобы конфисковать активы "Газпрома", находящееся на территории республики, но готовит... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:09
2022-11-15T12:09
2022-11-15T12:09
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ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Польша пока не имеет законодательного инструмента для того, чтобы конфисковать активы "Газпрома", находящееся на территории республики, но готовит соответствующие изменения конституции, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.В понедельник польские власти сообщили о введении принудительного управления активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа"."Я хотел бы разъяснить. Для такого типа решений (конфискации – ред.) необходимо изменение конституции. Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет такой возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины. Это будет возможно только после изменения конституции", - сказал Мюллер.Он уточнил, что правящая партия Польши "Право и справедливость уже подготовила соответствующий законопроект о внесении ряда изменений в конституцию, но для его принятия нуждается в поддержке оппозиции. "Такой проект изменения конституции есть в Сейме. Мы готовы его представить на голосование, но только в ситуации, если оппозиция декларирует, что такой проект будет рассмотрен позитивно. Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", - сказал он.По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.Ранее Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, занимающейся поставками сжиженного природного газа и пропан-бутана и с апреля находящейся под польскими национальными санкциями.
https://ria.ru/20221115/polsha-1831548898.html
https://ria.ru/20221115/ssora-1831500059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, газпром, россия
В мире, Польша, Газпром, Россия
Власти Польши готовы менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома"
Польша готова менять конституцию ради конфискации активов "Газпрома" на территории страны
ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Польша пока не имеет законодательного инструмента для того, чтобы конфисковать активы "Газпрома", находящееся на территории республики, но готовит соответствующие изменения конституции, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
В понедельник польские власти сообщили о введении принудительного управления активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG
принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".
"Я хотел бы разъяснить. Для такого типа решений (конфискации – ред.) необходимо изменение конституции. Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет такой возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины
. Это будет возможно только после изменения конституции", - сказал Мюллер.
Он уточнил, что правящая партия Польши "Право и справедливость уже подготовила соответствующий законопроект о внесении ряда изменений в конституцию, но для его принятия нуждается в поддержке оппозиции. "Такой проект изменения конституции есть в Сейме. Мы готовы его представить на голосование, но только в ситуации, если оппозиция декларирует, что такой проект будет рассмотрен позитивно. Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", - сказал он.
По "Ямал-Европа" Польша получала из России
около 10 миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
Ранее Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, занимающейся поставками сжиженного природного газа и пропан-бутана и с апреля находящейся под польскими национальными санкциями.