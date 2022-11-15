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Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский

Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский - РИА Новости, 15.11.2022

Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский

Польский певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет, сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:43

2022-11-15T15:43

2022-11-15T16:39

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Польский певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет, сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую.По ее словам, артист скончался вечером 14 ноября в больнице в Варшаве.Министерство культуры и народного наследия Польши подтвердило смерть певца в социальных сетях.Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в польском Радоме. Он окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве.В качестве актера он дебютировал в театре "Буффо" в 1957-м, а затем перешел на службу в театр "Сирена".Первая песня Поломского, "Полдник с песней", была записана и выпущена в 1959 году.Пик популярности исполнителя пришелся на 60-70-е годы. Среди самых известных его песен — "Синий платочек", "Это последнее воскресенье" и "Утомленное солнце".Творчество Поломского пользовалось большим успехом в СССР.

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польша, варшава