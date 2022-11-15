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Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский - РИА Новости, 15.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221115/polomskiy-1831663002.html
Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский
Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский - РИА Новости, 15.11.2022
Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский
Польский певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет, сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:43
2022-11-15T16:39
польша
варшава
шоубиз
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Польский певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет, сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую.По ее словам, артист скончался вечером 14 ноября в больнице в Варшаве.Министерство культуры и народного наследия Польши подтвердило смерть певца в социальных сетях.Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в польском Радоме. Он окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве.В качестве актера он дебютировал в театре "Буффо" в 1957-м, а затем перешел на службу в театр "Сирена".Первая песня Поломского, "Полдник с песней", была записана и выпущена в 1959 году.Пик популярности исполнителя пришелся на 60-70-е годы. Среди самых известных его песен — "Синий платочек", "Это последнее воскресенье" и "Утомленное солнце".Творчество Поломского пользовалось большим успехом в СССР.
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польша, варшава
Польша, Варшава, Шоубиз
15:43 15.11.2022 (обновлено: 16:39 15.11.2022)
 
Умер исполнитель песни "Утомленное солнце" Ежи Поломский

В Польше умер исполнитель песен "Утомленное солнце" и "Синий платочек" Ежи Поломский

© РИА Новости / Олег Кулеш / Перейти в медиабанкЭстрадный певец Ежи Поломский
Эстрадный певец Ежи Поломский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Олег Кулеш
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Эстрадный певец Ежи Поломский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Польский певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет, сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую.
По ее словам, артист скончался вечером 14 ноября в больнице в Варшаве.
Министерство культуры и народного наследия Польши подтвердило смерть певца в социальных сетях.
Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в польском Радоме. Он окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве.
В качестве актера он дебютировал в театре "Буффо" в 1957-м, а затем перешел на службу в театр "Сирена".
Первая песня Поломского, "Полдник с песней", была записана и выпущена в 1959 году.
Пик популярности исполнителя пришелся на 60-70-е годы. Среди самых известных его песен — "Синий платочек", "Это последнее воскресенье" и "Утомленное солнце".
Творчество Поломского пользовалось большим успехом в СССР.
 
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