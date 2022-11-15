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В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине
В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине
Украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных, сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:06
2022-11-15T15:06
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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных, сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве.По ее словам, представители миссии ООН опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной. Они задокументировали случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования. В некоторых случаях российские военнопленные заявили, что их били кулаками по лицу и телу после сдачи в плен и во время допросов."В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик". Один военнопленный вспоминал: "Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок", - рассказала Богнер.Она заявила, что миссия зафиксировала случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.Кроме того, опрошенные сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования.Богнер добавила, что представители миссии ООН находятся в постоянном контакте с Россией по вопросу нарушения международного гуманитарного права, в том числе норм обращения с украинскими военнопленными.
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в мире, украина, женева (город), днепропетровская область, оон
В мире, Украина, Женева (город), Днепропетровская область, ООН
15:06 15.11.2022
 
В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине

Глава миссии ООН Богнер заявила, что российских военнопленных на Украине пытали током

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРодные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики
Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных, сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве.
По ее словам, представители миссии ООН опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной. Они задокументировали случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования. В некоторых случаях российские военнопленные заявили, что их били кулаками по лицу и телу после сдачи в плен и во время допросов.
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"В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик". Один военнопленный вспоминал: "Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок", - рассказала Богнер.
Она заявила, что миссия зафиксировала случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.
Кроме того, опрошенные сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования.
Богнер добавила, что представители миссии ООН находятся в постоянном контакте с Россией по вопросу нарушения международного гуманитарного права, в том числе норм обращения с украинскими военнопленными.
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