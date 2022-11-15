https://ria.ru/20221115/plennye-1831644350.html

В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине

В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

В ООН заявили о пытках российских военнопленных током на Украине

Украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных, сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:06

2022-11-15T15:06

2022-11-15T15:06

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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных, сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве.По ее словам, представители миссии ООН опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной. Они задокументировали случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования. В некоторых случаях российские военнопленные заявили, что их били кулаками по лицу и телу после сдачи в плен и во время допросов."В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик". Один военнопленный вспоминал: "Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок", - рассказала Богнер.Она заявила, что миссия зафиксировала случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.Кроме того, опрошенные сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования.Богнер добавила, что представители миссии ООН находятся в постоянном контакте с Россией по вопросу нарушения международного гуманитарного права, в том числе норм обращения с украинскими военнопленными.

https://ria.ru/20221111/svo-1830653906.html

https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, женева (город), днепропетровская область, оон