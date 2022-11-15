https://ria.ru/20221115/peregovory-1831782695.html

Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом

Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом - РИА Новости, 15.11.2022

Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:31

2022-11-15T22:31

2022-11-15T22:31

в мире

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золтан ковач

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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Виктора Орбана Берталан Хаваши."Перед заседанием (совета безопасности Венгрии) министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки провел переговоры по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - приводит слова Хаваши агентство MTI.Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности после остановки нефтепровода "Дружба". Компания "Транснефть" заявила РИА Новости, что прокачка нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения.

https://ria.ru/20221115/neft-1831778732.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, йенс столтенберг, виктор орбан, золтан ковач, венгрия