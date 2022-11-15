https://ria.ru/20221115/peregovory-1831782695.html
Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом
Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом - РИА Новости, 15.11.2022
Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:31
2022-11-15T22:31
2022-11-15T22:31
в мире
йенс столтенберг
виктор орбан
золтан ковач
венгрия
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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Виктора Орбана Берталан Хаваши."Перед заседанием (совета безопасности Венгрии) министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки провел переговоры по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - приводит слова Хаваши агентство MTI.Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности после остановки нефтепровода "Дружба". Компания "Транснефть" заявила РИА Новости, что прокачка нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения.
https://ria.ru/20221115/neft-1831778732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, виктор орбан, золтан ковач, венгрия
В мире, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, Золтан Ковач, Венгрия
Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом
Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры со Столтенбергом