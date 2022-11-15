https://ria.ru/20221115/peregovory-1831529191.html

СМИ: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться к переговорам

СМИ: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться к переговорам - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться к переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 на Бали попросил его призвать президента РФ Владимира... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:08

2022-11-15T10:08

2022-11-15T10:08

в мире

эммануэль макрон

си цзиньпин

владимир путин

россия

украина

саммит g20

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 на Бали попросил его призвать президента РФ Владимира Путина к деэскалации на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного французского чиновника."Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента России Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров", - приводит агентство слова чиновника.Как сообщил чиновник после встречи двух лидеров, позиция Китая в отношении России по конфликту на Украине становится более сбалансированной и конструктивной.Также сообщается, что Макрон намерен посетить Китай, когда это позволят ограничения по COVID-19.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.В Кремле заявляли, что РФ "открыта для всех контактов", "но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221115/osuzhdenie-1831503169.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, си цзиньпин, владимир путин, россия, украина, саммит g20