https://ria.ru/20221115/obzor-1831780145.html

Ульянов назвал выводы МАГАТЭ по "грязной бомбе" на Украине поверхностными

Ульянов назвал выводы МАГАТЭ по "грязной бомбе" на Украине поверхностными - РИА Новости, 15.11.2022

Ульянов назвал выводы МАГАТЭ по "грязной бомбе" на Украине поверхностными

Инспекторы МАГАТЭ сделали вывод об отсутствии у Украины планов по подготовке операции с "грязной бомбой" на основе поверхностного изучения, никто и не ждал, что РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:15

2022-11-15T22:15

2022-11-15T22:15

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

магатэ

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg

ООН, 15 ноя - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ сделали вывод об отсутствии у Украины планов по подготовке операции с "грязной бомбой" на основе поверхностного изучения, никто и не ждал, что ответы будут ждать их на видном месте, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные. Проверки длились несколько часов. Я надеюсь, никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината", - заявил Ульянов журналистам.Как заявил высокопоставленный российский дипломат, инспектор агентства "оценили ситуацию визуально, провели самый общий обзор положения дел, взяли пробы окружающей среды, которая теперь будет направлена на анализ в лаборатории". "Посмотрим, подождем", - заключил Ульянов.На вопрос о том, мог ли Киев скрыть следы присутствия компонентов "грязной бомбы", Ульянов заявил, что не хотел бы строить догадок на эту тему.Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам изучения ядерных объектов.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Позже эксперты МАГАТЭ провели проверку на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Ядерные материалы – это материалы, содержащие делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества, прежде всего уран-235 и плутоний-239, необходимые для создания ядерных взрывных устройств. Радиоактивные материалы - вещества, дающие ионизирующее излучение разной степени активности. К ним относятся не только делящиеся ядерные вещества, но и неделящиеся высокоактивные изотопы, например цезий-137, кобальт-60 и другие.Для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал, говорил генерал Кириллов на брифинге в октябре. Он тогда называл гораздо большее число объектов, чем те, которые сейчас посетили специалисты МАГАТЭ.На Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана, отмечал Кириллов.По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысячи содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда.На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы", указывал генерал. Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год, добавлял Кириллов.По его словам, на Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.

https://ria.ru/20221103/bomba-1828866185.html

https://ria.ru/20221114/magate-1831484046.html

https://ria.ru/20221027/bomba-1827323853.html

https://ria.ru/20221028/frantsiya-1827423774.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, в мире