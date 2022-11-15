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Киев увеличил интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/obstrely-1831628924.html
Киев увеличил интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области
Киев увеличил интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2022
Киев увеличил интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области
Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:34
2022-11-15T14:36
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора области Владимир Сальдо.По его словам, под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.
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владимир сальдо, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
14:34 15.11.2022 (обновлено: 14:36 15.11.2022)
 
Киев увеличил интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области

Сальдо сообщил об усилении украинских обстрелов левобережной части Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Новая Каховка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометы могут бить", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.
В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.
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