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Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе - РИА Новости, 15.11.2022
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Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе - РИА Новости, 15.11.2022
Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Министерство обороны Армении вновь обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:12
2022-11-15T02:12
в мире
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении вновь обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе.По его словам, с армянской стороны потерь нет."По состоянию на 22.00 (21.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - отметил пресс-секретарь.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ереван, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
02:12 15.11.2022
 
Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Министерство обороны Армении вновь обвинило армию Азербайджана в обстреле на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении вновь обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе.
"Четырнадцатого ноября в 20.00 (19.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь оборонного ведомства Арам Торосян.
По его словам, с армянской стороны потерь нет.
"По состоянию на 22.00 (21.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - отметил пресс-секретарь.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 09:49
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе
 
В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанЕреванСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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