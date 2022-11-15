https://ria.ru/20221115/obstrel-1831497374.html

Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе - РИА Новости, 15.11.2022

Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Министерство обороны Армении вновь обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:12

2022-11-15T02:12

2022-11-15T02:12

в мире

григорий карасин

владимир путин

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совет федерации рф

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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении вновь обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе.По его словам, с армянской стороны потерь нет."По состоянию на 22.00 (21.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - отметил пресс-секретарь.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221014/armeniya-1823913510.html

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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе