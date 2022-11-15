Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Министерство обороны Армении вновь обвинило армию Азербайджана в обстреле на границе
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении вновь обвинило ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе.
"Четырнадцатого ноября в 20.00 (19.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь оборонного ведомства Арам Торосян.
По его словам, с армянской стороны потерь нет.
"По состоянию на 22.00 (21.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - отметил пресс-секретарь.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
14 октября, 09:49Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе