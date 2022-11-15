Столтенберг заявил о подготовке десятков тысяч украинских военных
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила уже десятки тысяч украинских военных
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал развертывание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, но подчеркнул, что альянс в целом подготовил уже "десятки тысяч" военнослужащих Украины.
"Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину… Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять...", - сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
Главы МИД и минобороны ЕС ранее официально запустили тренировочную миссию для подготовки 15-ти тысяч украинских военных. Ожидается, что срок действия миссии составит два года.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал в понедельник, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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