https://ria.ru/20221115/most-1831673041.html

Второй железнодорожный путь Крымского моста восстановят за полгода

Второй железнодорожный путь Крымского моста восстановят за полгода - РИА Новости, 15.11.2022

Второй железнодорожный путь Крымского моста восстановят за полгода

Восстановление второго пути на железнодорожной части Крымского моста планируется завершить за 6-7 месяцев, проект уже почти готов, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:06

2022-11-15T16:06

2022-11-15T16:24

марат хуснуллин

россия

крымский мост

республика крым

авто

керченский пролив

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Восстановление второго пути на железнодорожной части Крымского моста планируется завершить за 6-7 месяцев, проект уже почти готов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Сейчас движение осуществляется в реверсивном режиме по одному пути."Мы его (второй путь - ред.) в течение 6-7 месяцев в таком рабочем режиме восстановим", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, проект соответствующих восстановительных работ уже почти готов.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221115/putin-1831679918.html

россия

республика крым

керченский пролив

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марат хуснуллин, россия, крымский мост, республика крым, авто, керченский пролив