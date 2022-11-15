Второй железнодорожный путь Крымского моста восстановят за полгода

Хуснуллин: второй железнодорожный путь Крымского моста восстановят за шесть-семь месяцев
Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.
Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.
Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.
Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.
На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.
На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.
При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.
При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.
Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.
Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.
Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.
Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.
Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.
Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.
Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.
Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.
На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.
При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.
Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.
Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.
Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.