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Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности - РИА Новости, 15.11.2022
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Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности - РИА Новости, 15.11.2022
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности
Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:12
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политика
россия
африка
совет федерации рф
игорь морозов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться в Африке и работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ)."Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ - Эфиопии, Уганде и Гамбии", - сказал сенатор.По словам Морозова, им принято решение посвятить себя исключительно африканскому направлению, поскольку этот континент становится тем рынком, который становится ключевым для России, а сотрудничеству с африканскими странами Россия придаёт особое значение.
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политика, россия, африка, совет федерации рф, игорь морозов
Политика, Россия, Африка, Совет Федерации РФ, Игорь Морозов
15:12 15.11.2022 (обновлено: 15:22 15.11.2022)
 
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности

Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке по экономическому направлению

© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Игорь Морозов
Сенатор Игорь Морозов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сенатор Игорь Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться в Африке и работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).
"Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ - Эфиопии, Уганде и Гамбии", - сказал сенатор.
По словам Морозова, им принято решение посвятить себя исключительно африканскому направлению, поскольку этот континент становится тем рынком, который становится ключевым для России, а сотрудничеству с африканскими странами Россия придаёт особое значение.
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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ПолитикаРоссияАфрикаСовет Федерации РФИгорь Морозов
 
 
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