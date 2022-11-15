https://ria.ru/20221115/morozov-1831647263.html

Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности

Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности - РИА Новости, 15.11.2022

Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности

Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:12

2022-11-15T15:12

2022-11-15T15:22

политика

россия

африка

совет федерации рф

игорь морозов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться в Африке и работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ)."Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ - Эфиопии, Уганде и Гамбии", - сказал сенатор.По словам Морозова, им принято решение посвятить себя исключительно африканскому направлению, поскольку этот континент становится тем рынком, который становится ключевым для России, а сотрудничеству с африканскими странами Россия придаёт особое значение.

https://ria.ru/20220916/denisov-1817318019.html

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, африка, совет федерации рф, игорь морозов