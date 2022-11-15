https://ria.ru/20221115/morozov-1831647263.html
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности - РИА Новости, 15.11.2022
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности
Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:12
2022-11-15T15:12
2022-11-15T15:22
политика
россия
африка
совет федерации рф
игорь морозов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, планирует находиться в Африке и работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ)."Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ - Эфиопии, Уганде и Гамбии", - сказал сенатор.По словам Морозова, им принято решение посвятить себя исключительно африканскому направлению, поскольку этот континент становится тем рынком, который становится ключевым для России, а сотрудничеству с африканскими странами Россия придаёт особое значение.
https://ria.ru/20220916/denisov-1817318019.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, африка, совет федерации рф, игорь морозов
Политика, Россия, Африка, Совет Федерации РФ, Игорь Морозов
15:12 15.11.2022 (обновлено: 15:22 15.11.2022)
Сенатор Морозов сложил полномочия ради новой должности
Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке по экономическому направлению