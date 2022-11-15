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Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
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Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее
Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее - РИА Новости, 15.11.2022
Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее
Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года.О романе 60-летней Мур и 48-летнего Хамма стало известно в марте 2022 года. Звезда "Привидения" и "Солдата Джейн" выходила замуж несколько раз. Ее первый супруг — рок-музыкант Фредди Мур. В браке с ним она была с 1980 по 1985 годы. В 1987-м они поженились с Брюсом Уиллисом. Актеры прожили вместе 13 лет, у них трое дочерей. В 2005 году Мур вновь пошла под венец. На этот раз избранником звезды стал Эштон Кутчер. В 2013-м артисты развелись.
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новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), брюс уиллис, эштон кутчер, знаменитости, знаменитость
Культура, Новости культуры, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Брюс Уиллис, Эштон Кутчер, Знаменитости, знаменитость
11:40 15.11.2022
 
Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее

Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, который на двенадцать лет моложе нее

© AFP 2022 / Angela Weiss/AP Photo /Jason DeCrowДеми Мур и Дэниел Хамм
Деми Мур и Дэниел Хамм - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss/AP Photo /Jason DeCrow
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года.
"С ней все в порядке. Она счастлива и наслаждается общением с детьми и друзьями", — говорит инсайдер.
О романе 60-летней Мур и 48-летнего Хамма стало известно в марте 2022 года.
Звезда "Привидения" и "Солдата Джейн" выходила замуж несколько раз. Ее первый супруг — рок-музыкант Фредди Мур. В браке с ним она была с 1980 по 1985 годы. В 1987-м они поженились с Брюсом Уиллисом. Актеры прожили вместе 13 лет, у них трое дочерей. В 2005 году Мур вновь пошла под венец. На этот раз избранником звезды стал Эштон Кутчер. В 2013-м артисты развелись.
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