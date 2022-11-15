https://ria.ru/20221115/moore-1831553581.html

Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее

Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее - РИА Новости, 15.11.2022

Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее

Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:40

2022-11-15T11:40

2022-11-15T11:40

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года.О романе 60-летней Мур и 48-летнего Хамма стало известно в марте 2022 года. Звезда "Привидения" и "Солдата Джейн" выходила замуж несколько раз. Ее первый супруг — рок-музыкант Фредди Мур. В браке с ним она была с 1980 по 1985 годы. В 1987-м они поженились с Брюсом Уиллисом. Актеры прожили вместе 13 лет, у них трое дочерей. В 2005 году Мур вновь пошла под венец. На этот раз избранником звезды стал Эштон Кутчер. В 2013-м артисты развелись.

https://ria.ru/20221111/evans-1830783636.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), брюс уиллис, эштон кутчер, знаменитости, знаменитость