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Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее
Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее - РИА Новости, 15.11.2022
Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее
Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, пишет People со ссылкой на друга актрисы. Пара была вместе меньше года.О романе 60-летней Мур и 48-летнего Хамма стало известно в марте 2022 года. Звезда "Привидения" и "Солдата Джейн" выходила замуж несколько раз. Ее первый супруг — рок-музыкант Фредди Мур. В браке с ним она была с 1980 по 1985 годы. В 1987-м они поженились с Брюсом Уиллисом. Актеры прожили вместе 13 лет, у них трое дочерей. В 2005 году Мур вновь пошла под венец. На этот раз избранником звезды стал Эштон Кутчер. В 2013-м артисты развелись.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), брюс уиллис, эштон кутчер, знаменитости, знаменитость
Культура, Новости культуры, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Брюс Уиллис, Эштон Кутчер, Знаменитости, знаменитость
Деми Мур рассталась с парнем, который на двенадцать лет моложе нее
Деми Мур рассталась с ресторатором Дэниелом Хаммом, который на двенадцать лет моложе нее