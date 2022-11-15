https://ria.ru/20221115/meropriyatiya-1831632480.html

Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий

Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий - РИА Новости, 15.11.2022

Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий

Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:39

2022-11-15T14:39

2022-11-15T14:39

общество

владимир путин

ленинград

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и с душой."Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и что называется с душой", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

ленинград

россия

санкт-петербург

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общество, владимир путин, ленинград, россия, санкт-петербург