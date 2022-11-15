https://ria.ru/20221115/meropriyatiya-1831632480.html
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий - РИА Новости, 15.11.2022
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий
Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:39
2022-11-15T14:39
2022-11-15T14:39
общество
владимир путин
ленинград
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_0c1537e4d43698240454202f3cce4477.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и с душой."Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и что называется с душой", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
ленинград
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_e8a840e6c68ff60007f58bf181058ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, ленинград, россия, санкт-петербург
Общество, Владимир Путин, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий
Путин попросил ответственно подойти к организации юбилея освобождения Ленинграда