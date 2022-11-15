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Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий - РИА Новости, 15.11.2022
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий
Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:39
2022-11-15T14:39
общество
владимир путин
ленинград
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и с душой."Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и что называется с душой", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, ленинград, россия, санкт-петербург
Общество, Владимир Путин, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург
14:39 15.11.2022
 
Путин попросил ответственно подойти к организации памятных мероприятий

Путин попросил ответственно подойти к организации юбилея освобождения Ленинграда

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство подойти к организации памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда, ответственно и с душой.
"Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и что называется с душой", - сказал Путин.
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