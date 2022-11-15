https://ria.ru/20221115/makron-1831680782.html

Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине

Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине - РИА Новости, 15.11.2022

Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:22

2022-11-15T16:22

2022-11-15T16:50

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

си цзиньпин

франция

украина

россия

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали читатели газеты Le Figaro.Многие комментаторы заметили, что французский лидер лишь создает видимость напряженной внешнеполитической работы."Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном... Си поприветствовал его только из вежливости!" — высказался PSB."Зеленский не хочет вести переговоры. Пусть Макрон прекратит всю эту ненужную суету. Так или иначе, американцы начали диалог с Путиным. Только они могут что-то сделать, но без учета мнения Зеленского и европейцев", — спрогнозировал Joe2222."Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию!" — написал MOUTON REFLECHI."Способен ли Макрон повести за собой всех сильных мира сего? Это его единственная амбиция. Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!" — возмутился beninonnon."Макрон даже не понимает, насколько он смешон. Китайцы, должно быть, веселятся!" — заключил anonyme.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831641771.html

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html

https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, си цзиньпин, франция, украина, россия, большая двадцатка, саммит g20