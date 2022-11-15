Рейтинг@Mail.ru
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/makron-1831680782.html
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине - РИА Новости, 15.11.2022
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:22
2022-11-15T16:50
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
си цзиньпин
франция
украина
россия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали читатели газеты Le Figaro.Многие комментаторы заметили, что французский лидер лишь создает видимость напряженной внешнеполитической работы."Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном... Си поприветствовал его только из вежливости!" — высказался PSB."Зеленский не хочет вести переговоры. Пусть Макрон прекратит всю эту ненужную суету. Так или иначе, американцы начали диалог с Путиным. Только они могут что-то сделать, но без учета мнения Зеленского и европейцев", — спрогнозировал Joe2222."Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию!" — написал MOUTON REFLECHI."Способен ли Макрон повести за собой всех сильных мира сего? Это его единственная амбиция. Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!" — возмутился beninonnon."Макрон даже не понимает, насколько он смешон. Китайцы, должно быть, веселятся!" — заключил anonyme.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831641771.html
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html
https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, си цзиньпин, франция, украина, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Франция, Украина, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
16:22 15.11.2022 (обновлено: 16:50 15.11.2022)
 
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине

Читатели Le Figaro высмеяли Макрона на встрече с Си Цзиньпином из-за просьбы о Путине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали читатели газеты Le Figaro.
Многие комментаторы заметили, что французский лидер лишь создает видимость напряженной внешнеполитической работы.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 15:00
Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20
"Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном... Си поприветствовал его только из вежливости!" — высказался PSB.

"Для чего все это? Разве Си нужны подобные просьбы от Макрона? На самом деле наш президент хочет создать впечатление, будто он необходим для этой международной игры, чтобы мы поверили, что он влиятелен и что к нему прислушиваются!" — считает SYRIO.

"Зеленский не хочет вести переговоры. Пусть Макрон прекратит всю эту ненужную суету. Так или иначе, американцы начали диалог с Путиным. Только они могут что-то сделать, но без учета мнения Зеленского и европейцев", — спрогнозировал Joe2222.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:54
Лавров назвал речь Зеленского на саммите G20 перформансом
"Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию!" — написал MOUTON REFLECHI.
"Способен ли Макрон повести за собой всех сильных мира сего? Это его единственная амбиция. Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!" — возмутился beninonnon.
"Макрон даже не понимает, насколько он смешон. Китайцы, должно быть, веселятся!" — заключил anonyme.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:30
"Все обещания изложены": саммит G20 на Бали
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинСи ЦзиньпинФранцияУкраинаРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала