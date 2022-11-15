https://ria.ru/20221115/makron-1831680782.html
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине - РИА Новости, 15.11.2022
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:22
2022-11-15T16:22
2022-11-15T16:50
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
си цзиньпин
франция
украина
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали читатели газеты Le Figaro.Многие комментаторы заметили, что французский лидер лишь создает видимость напряженной внешнеполитической работы."Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном... Си поприветствовал его только из вежливости!" — высказался PSB."Зеленский не хочет вести переговоры. Пусть Макрон прекратит всю эту ненужную суету. Так или иначе, американцы начали диалог с Путиным. Только они могут что-то сделать, но без учета мнения Зеленского и европейцев", — спрогнозировал Joe2222."Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию!" — написал MOUTON REFLECHI."Способен ли Макрон повести за собой всех сильных мира сего? Это его единственная амбиция. Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!" — возмутился beninonnon."Макрон даже не понимает, насколько он смешон. Китайцы, должно быть, веселятся!" — заключил anonyme.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831641771.html
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html
https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, си цзиньпин, франция, украина, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Франция, Украина, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
16:22 15.11.2022 (обновлено: 16:50 15.11.2022)
Макрон попал в неловкое положение перед французами из-за просьбы о Путине
Читатели Le Figaro высмеяли Макрона на встрече с Си Цзиньпином из-за просьбы о Путине
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита G20, попросив Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров, посчитали читатели газеты Le Figaro
.
Многие комментаторы заметили, что французский лидер лишь создает видимость напряженной внешнеполитической работы.
"Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном... Си поприветствовал его только из вежливости!" — высказался PSB.
"Для чего все это? Разве Си нужны подобные просьбы от Макрона? На самом деле наш президент хочет создать впечатление, будто он необходим для этой международной игры, чтобы мы поверили, что он влиятелен и что к нему прислушиваются!" — считает SYRIO.
"Зеленский не хочет вести переговоры. Пусть Макрон прекратит всю эту ненужную суету. Так или иначе, американцы начали диалог с Путиным. Только они могут что-то сделать, но без учета мнения Зеленского и европейцев", — спрогнозировал Joe2222.
"Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине
ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию
!" — написал MOUTON REFLECHI.
"Способен ли Макрон повести за собой всех сильных мира сего? Это его единственная амбиция. Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!" — возмутился beninonnon.
"Макрон даже не понимает, насколько он смешон. Китайцы, должно быть, веселятся!" — заключил anonyme.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.