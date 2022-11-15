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Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки" - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки"
Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки" - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки"
Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T00:10
2022-11-15T00:10
сергей лавров
энтони блинкен
александр грушко
россия
китай
сша
большая двадцатка
нато
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ДЕНПАСАР, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Саммит проходит накануне решающего момента для мировой продовольственной безопасности - 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, достигнутой в Стамбуле в июле. Этой теме будет посвящено одно из заседаний саммита.Слухи о госпитализации ЛавроваПрезидент РФ Владимир Путин не приехал на Бали в связи с плотным графиком, и делегацию России на саммите возглавляет глава МИД. В понедельник В СМИ появились сообщения о госпитализации российского министра в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно опровергла эту информацию, назвав её "фейком высшего пилотажа". Ещё через несколько минут она поделилась видео, на котором Лавров в гостиничном номере готовится к саммиту. Он лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.При этом спустя час в том же отеле начались переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые продлились три часа. По итогам встречи лидеры условились, что Блинкен посетит с визитом Китай в начале 2023 года.Председатель КНР назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать, а также заявил: Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.Лидеры Китая и США также выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.Самый сложный саммитДо последнего момента были опасения, что члены "двадцатки" не смогут согласовать коммюнике по итогам саммита, как это случилось ранее в Камбодже на Восточноазиатском саммите, из-за разницы в подходах.Очередной новый британский премьер Риши Сунак грозился раскритиковать Россию на саммите, Лондон и Брюссель даже призывали союзников покинуть зал во время речи российской делегации.В Киеве и вовсе предложили исключить Россию из G20 - соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду накануне саммита. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эту инициативу "политическими упражнениями", исключить РФ из "двадцатки" невозможно, добавил он.Но вечером в понедельник шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам".Не исключено, что это произошло при посредничестве президента Индонезии Джоко Видодо, который накануне саммита назвал его самым сложным, однако предрёк ему роль катализатора глобального восстановления экономики после пандемии.Продуктовая сделка в центре вниманияВажной темой на саммите будет продовольственная безопасность, ей посвящена одна из сессий. К тому же 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, заключённой в Стамбуле 22 июля, и продление её пока под вопросом.Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении зерновой сделки по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита.Ранее МИД РФ сообщил, что на G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.Ранее в Женеве прошли переговоры по продуктовой сделке между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными.В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".
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сергей лавров, энтони блинкен, александр грушко, россия, китай, сша, большая двадцатка, нато, евросоюз, саммит g20
Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Александр Грушко, Россия, Китай, США, Большая двадцатка, НАТО, Евросоюз, Саммит G20
00:10 15.11.2022
 
Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки"

Глава МИД России Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на Бали 15-16 ноября

© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka/PoolМинистр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия для участия в саммите G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия для участия в саммите G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka/Pool
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия для участия в саммите G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали. Архивное фото
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ДЕНПАСАР, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Саммит проходит накануне решающего момента для мировой продовольственной безопасности - 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, достигнутой в Стамбуле в июле. Этой теме будет посвящено одно из заседаний саммита.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20

Слухи о госпитализации Лаврова

Президент РФ Владимир Путин не приехал на Бали в связи с плотным графиком, и делегацию России на саммите возглавляет глава МИД. В понедельник В СМИ появились сообщения о госпитализации российского министра в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно опровергла эту информацию, назвав её "фейком высшего пилотажа". Ещё через несколько минут она поделилась видео, на котором Лавров в гостиничном номере готовится к саммиту. Он лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.
При этом спустя час в том же отеле начались переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые продлились три часа. По итогам встречи лидеры условились, что Блинкен посетит с визитом Китай в начале 2023 года.
Председатель КНР назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать, а также заявил: Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.
Лидеры Китая и США также выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.
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Политолог объяснил, зачем западные СМИ публикуют фейки о Лаврове

Самый сложный саммит

До последнего момента были опасения, что члены "двадцатки" не смогут согласовать коммюнике по итогам саммита, как это случилось ранее в Камбодже на Восточноазиатском саммите, из-за разницы в подходах.
Очередной новый британский премьер Риши Сунак грозился раскритиковать Россию на саммите, Лондон и Брюссель даже призывали союзников покинуть зал во время речи российской делегации.
В Киеве и вовсе предложили исключить Россию из G20 - соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду накануне саммита. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эту инициативу "политическими упражнениями", исключить РФ из "двадцатки" невозможно, добавил он.
Но вечером в понедельник шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам".
Не исключено, что это произошло при посредничестве президента Индонезии Джоко Видодо, который накануне саммита назвал его самым сложным, однако предрёк ему роль катализатора глобального восстановления экономики после пандемии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В Китае обвинили Запад в распространении фейков о здоровье Лаврова

Продуктовая сделка в центре внимания

Важной темой на саммите будет продовольственная безопасность, ей посвящена одна из сессий. К тому же 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, заключённой в Стамбуле 22 июля, и продление её пока под вопросом.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении зерновой сделки по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита.
Ранее МИД РФ сообщил, что на G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Ранее в Женеве прошли переговоры по продуктовой сделке между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными.
В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.
На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:48
Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ
 
Сергей ЛавровЭнтони БлинкенАлександр ГрушкоРоссияКитайСШАБольшая двадцаткаНАТОЕвросоюзСаммит G20
 
 
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