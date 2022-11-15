Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки"
Глава МИД России Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на Бали 15-16 ноября
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka/PoolМинистр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия для участия в саммите G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия для участия в саммите G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали. Архивное фото
ДЕНПАСАР, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Саммит проходит накануне решающего момента для мировой продовольственной безопасности - 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, достигнутой в Стамбуле в июле. Этой теме будет посвящено одно из заседаний саммита.
Слухи о госпитализации Лаврова
Президент РФ Владимир Путин не приехал на Бали в связи с плотным графиком, и делегацию России на саммите возглавляет глава МИД. В понедельник В СМИ появились сообщения о госпитализации российского министра в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно опровергла эту информацию, назвав её "фейком высшего пилотажа". Ещё через несколько минут она поделилась видео, на котором Лавров в гостиничном номере готовится к саммиту. Он лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.
При этом спустя час в том же отеле начались переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые продлились три часа. По итогам встречи лидеры условились, что Блинкен посетит с визитом Китай в начале 2023 года.
Председатель КНР назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать, а также заявил: Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.
Лидеры Китая и США также выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.
Самый сложный саммит
До последнего момента были опасения, что члены "двадцатки" не смогут согласовать коммюнике по итогам саммита, как это случилось ранее в Камбодже на Восточноазиатском саммите, из-за разницы в подходах.
Очередной новый британский премьер Риши Сунак грозился раскритиковать Россию на саммите, Лондон и Брюссель даже призывали союзников покинуть зал во время речи российской делегации.
В Киеве и вовсе предложили исключить Россию из G20 - соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду накануне саммита. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эту инициативу "политическими упражнениями", исключить РФ из "двадцатки" невозможно, добавил он.
Но вечером в понедельник шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам".
Не исключено, что это произошло при посредничестве президента Индонезии Джоко Видодо, который накануне саммита назвал его самым сложным, однако предрёк ему роль катализатора глобального восстановления экономики после пандемии.
Продуктовая сделка в центре внимания
Важной темой на саммите будет продовольственная безопасность, ей посвящена одна из сессий. К тому же 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, заключённой в Стамбуле 22 июля, и продление её пока под вопросом.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении зерновой сделки по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита.
Ранее МИД РФ сообщил, что на G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Ранее в Женеве прошли переговоры по продуктовой сделке между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными.
В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.
На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".