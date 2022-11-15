https://ria.ru/20221115/lavrov-1831491970.html

Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки"

Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки" - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров примет участие в саммите "Большой двадцатки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:10

2022-11-15T00:10

2022-11-15T00:10

сергей лавров

энтони блинкен

александр грушко

россия

китай

сша

большая двадцатка

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831327820_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_f04f1f38490041bdde99adbb1a458e85.jpg

ДЕНПАСАР, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Саммит проходит накануне решающего момента для мировой продовольственной безопасности - 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, достигнутой в Стамбуле в июле. Этой теме будет посвящено одно из заседаний саммита.Слухи о госпитализации ЛавроваПрезидент РФ Владимир Путин не приехал на Бали в связи с плотным графиком, и делегацию России на саммите возглавляет глава МИД. В понедельник В СМИ появились сообщения о госпитализации российского министра в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно опровергла эту информацию, назвав её "фейком высшего пилотажа". Ещё через несколько минут она поделилась видео, на котором Лавров в гостиничном номере готовится к саммиту. Он лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.При этом спустя час в том же отеле начались переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые продлились три часа. По итогам встречи лидеры условились, что Блинкен посетит с визитом Китай в начале 2023 года.Председатель КНР назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать, а также заявил: Китай надеется, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.Лидеры Китая и США также выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.Самый сложный саммитДо последнего момента были опасения, что члены "двадцатки" не смогут согласовать коммюнике по итогам саммита, как это случилось ранее в Камбодже на Восточноазиатском саммите, из-за разницы в подходах.Очередной новый британский премьер Риши Сунак грозился раскритиковать Россию на саммите, Лондон и Брюссель даже призывали союзников покинуть зал во время речи российской делегации.В Киеве и вовсе предложили исключить Россию из G20 - соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду накануне саммита. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эту инициативу "политическими упражнениями", исключить РФ из "двадцатки" невозможно, добавил он.Но вечером в понедельник шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам".Не исключено, что это произошло при посредничестве президента Индонезии Джоко Видодо, который накануне саммита назвал его самым сложным, однако предрёк ему роль катализатора глобального восстановления экономики после пандемии.Продуктовая сделка в центре вниманияВажной темой на саммите будет продовольственная безопасность, ей посвящена одна из сессий. К тому же 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, заключённой в Стамбуле 22 июля, и продление её пока под вопросом.Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении зерновой сделки по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита.Ранее МИД РФ сообщил, что на G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.Ранее в Женеве прошли переговоры по продуктовой сделке между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными.В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".

https://ria.ru/20221114/guterresh-1831468772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/feyki-1831383627.html

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831385557.html

https://ria.ru/20221114/g20-1831414715.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, энтони блинкен, александр грушко, россия, китай, сша, большая двадцатка, нато, евросоюз, саммит g20