В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии
Глава МИД КНР Ван И: необходимо предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте
© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым вести переговоры и поддерживать диалог по ситуации на Украине, предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте и совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, заявил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи лидеров Китая и США.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялась на полях саммита G20 на Бали 14 ноября, переговоры продолжались более трех часов.
"Главы двух государств провели обстоятельный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский вопрос и ядерную проблему Корейского полуострова", - сообщил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.
Касательно ситуации на Украине, заявил министр, Си Цзиньпин подчеркнул, что "необходимо вести диалог и переговоры, а мирное урегулирование кризиса является делом первостепенной важности".
"Ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну нельзя вести. Необходимо предотвратить ядерный кризис в Евразии, совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, не допустить еще большего гуманитарного кризиса", - подчеркнул Ван И, говоря о позиции китайской стороны.
По его словам, "Китай всегда стоял на стороне мира, КНР продолжит продвигать примирение и содействовать проведению переговоров".
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