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В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии - РИА Новости, 15.11.2022
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В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии
В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии - РИА Новости, 15.11.2022
В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии
Китай считает необходимым вести переговоры и поддерживать диалог по ситуации на Украине, предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте и совместными... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T04:53
2022-11-15T04:53
в мире
ван и (политик)
си цзиньпин
джо байден
китай
украина
сша
большая двадцатка
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым вести переговоры и поддерживать диалог по ситуации на Украине, предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте и совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, заявил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи лидеров Китая и США.Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялась на полях саммита G20 на Бали 14 ноября, переговоры продолжались более трех часов."Главы двух государств провели обстоятельный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский вопрос и ядерную проблему Корейского полуострова", - сообщил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.Касательно ситуации на Украине, заявил министр, Си Цзиньпин подчеркнул, что "необходимо вести диалог и переговоры, а мирное урегулирование кризиса является делом первостепенной важности"."Ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну нельзя вести. Необходимо предотвратить ядерный кризис в Евразии, совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, не допустить еще большего гуманитарного кризиса", - подчеркнул Ван И, говоря о позиции китайской стороны.По его словам, "Китай всегда стоял на стороне мира, КНР продолжит продвигать примирение и содействовать проведению переговоров".
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831418192.html
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в мире, ван и (политик), си цзиньпин, джо байден, китай, украина, сша, большая двадцатка, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Джо Байден, Китай, Украина, США, Большая двадцатка, МИД КНР
04:53 15.11.2022
 
В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии

Глава МИД КНР Ван И: необходимо предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым вести переговоры и поддерживать диалог по ситуации на Украине, предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте и совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, заявил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи лидеров Китая и США.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялась на полях саммита G20 на Бали 14 ноября, переговоры продолжались более трех часов.
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"Главы двух государств провели обстоятельный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский вопрос и ядерную проблему Корейского полуострова", - сообщил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.
Касательно ситуации на Украине, заявил министр, Си Цзиньпин подчеркнул, что "необходимо вести диалог и переговоры, а мирное урегулирование кризиса является делом первостепенной важности".
"Ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну нельзя вести. Необходимо предотвратить ядерный кризис в Евразии, совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, не допустить еще большего гуманитарного кризиса", - подчеркнул Ван И, говоря о позиции китайской стороны.
По его словам, "Китай всегда стоял на стороне мира, КНР продолжит продвигать примирение и содействовать проведению переговоров".
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В миреВан И (политик)Си ЦзиньпинДжо БайденКитайУкраинаСШАБольшая двадцаткаМИД КНР
 
 
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