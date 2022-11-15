https://ria.ru/20221115/krizis-1831501576.html

В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии

В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии - РИА Новости, 15.11.2022

В МИД КНР заявили о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии

Китай считает необходимым вести переговоры и поддерживать диалог по ситуации на Украине, предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте и совместными... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T04:53

2022-11-15T04:53

2022-11-15T04:53

в мире

ван и (политик)

си цзиньпин

джо байден

китай

украина

сша

большая двадцатка

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым вести переговоры и поддерживать диалог по ситуации на Украине, предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте и совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, заявил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи лидеров Китая и США.Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялась на полях саммита G20 на Бали 14 ноября, переговоры продолжались более трех часов."Главы двух государств провели обстоятельный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский вопрос и ядерную проблему Корейского полуострова", - сообщил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.Касательно ситуации на Украине, заявил министр, Си Цзиньпин подчеркнул, что "необходимо вести диалог и переговоры, а мирное урегулирование кризиса является делом первостепенной важности"."Ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну нельзя вести. Необходимо предотвратить ядерный кризис в Евразии, совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, не допустить еще большего гуманитарного кризиса", - подчеркнул Ван И, говоря о позиции китайской стороны.По его словам, "Китай всегда стоял на стороне мира, КНР продолжит продвигать примирение и содействовать проведению переговоров".

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831418192.html

https://ria.ru/20221031/kitay-1828015938.html

китай

украина

сша

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в мире, ван и (политик), си цзиньпин, джо байден, китай, украина, сша, большая двадцатка, мид кнр