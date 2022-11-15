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Израильский кнессет привели к присяге - РИА Новости, 15.11.2022
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Израильский кнессет привели к присяге
Израильский кнессет привели к присяге - РИА Новости, 15.11.2022
Израильский кнессет привели к присяге
Депутаты израильского парламента 25-го созыва, избранные на досрочных выборах 1 ноября этого года, приведены к присяге в Иерусалиме, в начале торжественной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:41
2022-11-15T19:41
в мире
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
израиль
иерусалим
кнессет израиля
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты израильского парламента 25-го созыва, избранные на досрочных выборах 1 ноября этого года, приведены к присяге в Иерусалиме, в начале торжественной церемонии народные избранники выслушали речь президента страны Ицхака Герцога. Трансляцию церемонии в прямом эфире ведет телевизионный канал кнессета.В начале своего выступления президент Израиля упомянул утром теракт в Ариэле и выразил соболезнование семьям троих погибших. Глава государства призвал депутатов кнессета нового созыва к ответственности. "Граждане Израиля сегодня гордятся своей страной, которая в этом году будет отмечать 75 лет своей независимости, и верят в правоту ее дела; но в то же время, по правде говоря, они изнурены междоусобицами. Теперь ответственность лежит в первую очередь на вас, народных избранниках", - сказал президент в напутственном слове."Вы несете ответственность за укрепление партнерства между всеми слоями израильского общества, представителями всех вероисповеданий и религий - евреями, мусульманами, друзами, христианами и черкесами, религиозными и светскими, традиционалистами и религиозными", - добавил президент.В Кнессете нового созыва 29 женщин, 18 представителей ультраортодоксальной общины, восемь русскоязычных депутатов, восемь мусульман, одна христианка и один друз. Впервые со времен пандемии депутаты собрались на торжественное заседание в полном составе, без ограничительных мер. Во время присяги всех депутатов перечисляют поименно и каждый повторяет фразу "Я обязуюсь", обещая хранить верность государству и исполнять свои обязанности в кнессете. Церемонию приведения к присяге нового состава кнессета предваряла встреча президента Герцога почетным караулом у здания парламента в центре Иерусалима.Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прошли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд выборами за три с половиной года. ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.По итогам трех дней консультаций с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий в прошлое воскресенье президент возложил задачу по формированию нового правительства на лидера партии "Ликуда" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.К череде выборов в 2019-2022 годах в Израиле привела неспособность победивших партий создать жизнеспособное правительство, опирающееся на устойчивое парламентское большинство. После выборов в кнессет 25-го созыва, на котором блок Нетаньяху получил 64 мандата, есть основания считать, что затяжной политический кризис в стране преодолен.
https://ria.ru/20221115/izrail-1831726803.html
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в мире, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, израиль, иерусалим, кнессет израиля, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Израиль, Иерусалим, Кнессет Израиля, Ликуд
19:41 15.11.2022
 
Израильский кнессет привели к присяге

Депутатов израильского кнессета 25-го созыва привели к присяге в Иерусалиме

© Фото : YoninahКнессет
Кнессет - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Yoninah
Кнессет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты израильского парламента 25-го созыва, избранные на досрочных выборах 1 ноября этого года, приведены к присяге в Иерусалиме, в начале торжественной церемонии народные избранники выслушали речь президента страны Ицхака Герцога. Трансляцию церемонии в прямом эфире ведет телевизионный канал кнессета.
В начале своего выступления президент Израиля упомянул утром теракт в Ариэле и выразил соболезнование семьям троих погибших. Глава государства призвал депутатов кнессета нового созыва к ответственности. "Граждане Израиля сегодня гордятся своей страной, которая в этом году будет отмечать 75 лет своей независимости, и верят в правоту ее дела; но в то же время, по правде говоря, они изнурены междоусобицами. Теперь ответственность лежит в первую очередь на вас, народных избранниках", - сказал президент в напутственном слове.
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"Вы несете ответственность за укрепление партнерства между всеми слоями израильского общества, представителями всех вероисповеданий и религий - евреями, мусульманами, друзами, христианами и черкесами, религиозными и светскими, традиционалистами и религиозными", - добавил президент.
В Кнессете нового созыва 29 женщин, 18 представителей ультраортодоксальной общины, восемь русскоязычных депутатов, восемь мусульман, одна христианка и один друз. Впервые со времен пандемии депутаты собрались на торжественное заседание в полном составе, без ограничительных мер. Во время присяги всех депутатов перечисляют поименно и каждый повторяет фразу "Я обязуюсь", обещая хранить верность государству и исполнять свои обязанности в кнессете. Церемонию приведения к присяге нового состава кнессета предваряла встреча президента Герцога почетным караулом у здания парламента в центре Иерусалима.
Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прошли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд выборами за три с половиной года. ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.
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По итогам трех дней консультаций с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий в прошлое воскресенье президент возложил задачу по формированию нового правительства на лидера партии "Ликуда" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.
К череде выборов в 2019-2022 годах в Израиле привела неспособность победивших партий создать жизнеспособное правительство, опирающееся на устойчивое парламентское большинство. После выборов в кнессет 25-го созыва, на котором блок Нетаньяху получил 64 мандата, есть основания считать, что затяжной политический кризис в стране преодолен.
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